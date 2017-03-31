31 Марта 2017 15:01

Флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе должен стать Туркменистан. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на церемонии запуска Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Месторождение расположено на северо-востоке Туркменистана. Геологоразведка велась еще в 60-х годах. Но в то время у Советского Союза не было технологий для такого масштабного производства. Новая отрасль горно-химической промышленности создана в Туркменистане фактически с нуля. В 2011 за строительство Гарлыка взялись белорусы. Имиджевый для страны проект оценили в миллиард долларов. Генподрядчиком выступил Белгорхимпром, который использовал белорусское оборудование и машины. Президенты Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с предприятием и дали официальный старт работе комбината.

Ожидается, что в течение трех лет на предприятии будут получать почти полтора миллиона тонн калийной продукции в год. Первую партию - более тонны удобрений - на Гарлыке уже добыли. Часть поставили на внутренний рынок, остальное экспортировали в Афганистан.

Официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан завершен. В аэропорту Главу белорусского государства лично провожал президент Туркменистана. Лидеры успели провести краткую беседу и тепло попрощались.

Напомним, накануне состоялись официальные переговоры глав государств. Встреча прошла в формате один на один, затем в расширенном составе. Стороны отметили высокую динамику межгосударственного диалога и положительно оценили реализацию достигнутых ранее договоренностей. По итогам переговоров подписано 11 документов. Ключевой - совместное коммюнике президентов. Страны намерены развивать сотрудничество в различных сферах - от торговли до науки. Также главы государств приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства Беларуси в Ашхабаде. Его построили в рекордные сроки - за полтора года.