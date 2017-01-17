Официальные переговоры президентов Беларуси и Судана проходят в Хартуме

17 Января 2017 12:01

Александр Лукашенко прибыл в президентский дворец Омара Хасана Ахмеда аль-Башира. После завершения встречи в узком составе стороны проведут переговоры в присутствии министров. Лидеры двух стран особое внимание уделят вопросам экономического сотрудничества. Товарооборот Беларуси и Судана пока несопоставим с возможностями стран. За 2015 год страны наторговали на 41 миллион долларов. Среди сфер, в которых Беларусь и Судан могут работать сообща, в первую очередь сельское хозяйство. Готовится серьезный контракт на поставку белорусской техники. В Судан отправится партия тракторов МТЗ. Не исключено, что в итоге сегодняшних переговоров будет подписан внушительный пакет контрактов, общая сумма которого превысит годовой товарооборот.

Напомним, Глава белорусского государства и члены официальной делегации прибыли в Хартум накануне. Ожидается, что сегодня стороны одобрят пакет документов о развитии взаимодействия в разных сферах. В частности, анонсировано подписание договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Суданом. Одновременно с официальными переговорами в президентском дворце в Хартуме проходит белорусско-суданский деловой форум. Особое внимание бизнесмены уделили вопросам сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Подробности второго дня официального визита Президента Беларуси в Судан в наших следующих выпусках.