Официальные переговоры Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили состоятся 1 марта

27 Февраля 2017 19:00

Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоятся 1 марта.

Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоятся 1 марта во Дворце Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств проведут переговоры как в формате один на один, так и в расширенном составе. Cтороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества. В приоритете: торгово-экономическое взаимодействие. Беларусь и Грузия намерены переходить от простой торговли к промышленной кооперации. В перспективе организация двух совместных предприятий по сборке тракторов и лифтов.

В целом в двустороннем плане исключительно положительные новости. Товарооборот между странами за последний год вырос на 60 % и приблизился к 100 миллионам долларов. А белорусский экспорт разнообразили 125 новых позиций. В нашей стране успешно работают около 20 совместных предприятий и столько же с грузинским капиталом.

Еще одним шагом к сближению стало открытие в конце прошлого года белорусского посольства в Тбилиси.