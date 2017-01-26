Официальная встреча Президента Беларуси с премьер-министром Сербии

27 Января 2017 12:00

Неизменная политическая позиция - признание суверенитета и целостности Сербии и новые экономические проекты на базе успеха 2015 года.

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси на встрече с главой правительства Сербии. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что отношения были и остаются братскими, а в торговле и инвестициях страны равновелики и взаимно дополняют друг друга. При этом тактическая цель - восстановить объемы торговли до четверти миллиарда долларов. Стратегическая задача - устранить все болевые точки в отношениях и достигнуть двукратный рост товарооборота. По мнению лидера, эта цель абсолютно реальна.

Отметим, сегодня второй день официального визита сербского премьер-министра в Беларусь. В истории отношений он первый.

Ожидается, что сегодня Александр Вучич примет участие в открытии бизнес-центра и торгового дома в комплексе с сербскими инвестициями "Маяк Минска" и посетит храм-памятник Всех святых. Подробности в ближайших выпусках новостей.