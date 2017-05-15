14 Мая 2017 21:07

Событие действительно глобального масштаба. Вероятно, этот день войдет в учебники как важнейшая веха становления нового мироустройства. Итак, "Один пояс и один путь" в Пекине - масштабный саммит с уникальным представительством. Более половины населения планеты желает или будет вовлечено в трансконтинентальный мегапроект нового Шелкового пути.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая, озвученную еще в 2013. Наша страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового Шелкового пути. О серьезности намерений - и наших, и китайских - говорит знаковый проект индустриального парка "Великий камень", который возводится под Минском, а с прошлой недели уже имеет железнодорожное сообщение с Поднебесной. Примечательно, что во время предыдущего визита нашего Президента в Китай произошло знаковое событие: по Шелковому пути пошел и первый поезд в Европу, опять же через Беларусь.

На самом высоком уровне наша страна представлена и на нынешнем саммите "Один пояс и один путь". В эти дни в Китае находится с рабочим визитом наш Президент. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума - уникальной площадки для контактов с мировыми лидерами. В Пекин прибыли делегации более чем из 100 стран. Президент Беларуси провел встречу с премьер-министром Пакистана, в графике еще ряд переговоров на высоком уровне, в том числе с китайским лидером Си Цзиньпином.

Все, что известно к этой минуте, расскажет наш политобозреватель Андрей Кривошеев. Он работает в Пекине (прямое включение).

Точнее, доброй ночи. Ведь в Пекине сейчас уже глубоко за полночь.

Главное к этой минуте. Долгожданный форум "Один пояс и один путь" стартовал с грандиозным размахом и успехом. Об этом уже можно говорить смело. Более 100 стран-участниц, Беларусь - на высшем уровне. Поддержка инициатив ООН и ключевыми странами региона и мира. В частности, Генсек Объединенных Наций пообещал с трибуны форума поддерживать инициативу "Одного пояса", но с двусторонним движением.

Свою поддержку проекту уже на церемонии открытия также высказал от Евразийского союза российский лидер. А еще Турция, Франция, страны Латинской Америки и Африки. Т.е. новый Шелковый путь уже не только в десятки раз длиннее своего исторического предтечи, но и стал из Евразийского глобальным. Это ощущалось и на открытии, и в кулуарах, и в пресс-центре, где слоган "Один пояс и один путь" сегодня повторили десятки тысяч раз на большинстве языков планеты.

Кстати, наши коллеги подметили, что в зал конгрессов Президент Беларуси зашел вместе с лидером Китая и одним из первых.

Но выделяет нашу страну не только этот нюанс протокола. У официального Минска статус стратегического всестороннего партнера. Уже возводится индустриальный хаб "Великий камень" - крупнейший в Центральной и Восточной Европе. Очевидна особая доверительность отношений с лидером Китая. За два с небольшим десятилетия нынешний визит Президента – десятый, т.е. юбилейный.

Главное, что сегодня прозвучало от хозяина форума, инициатива "Один пояс и один путь" - самая обеспеченная международная платформа развития в мире. Под нее заложены и финансы, и реальная экономика, и наука, и, что крайне важно сегодня, политическая воля лидеров стран-участниц. С точки зрения финансов лидер КНР анонсировал инвестиционный и кредитный портфель на сумму свыше 500 миллиардов юаней. Плюс макропомощь странам-участницам на повышение благосостояния граждан и качества их жизни. В нашем прагматичном мире таких условий больше не предлагает никто.

По сути, Китай окончательно становится локомотивом глобализации. Это подтвердила и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард здесь, на форуме. На фоне американского протекционизма валютный фонд приветствует открытость инициативы и гарантирует поддержку. Для Беларуси это также выгодно. У нас открытая экономика, экспорт - наш приоритет, а значит, ломка барьеров - в наших национальных интересах. В частности, барьеров на рынке сельхозпродукции. Сегодня официально завершена сертификация нашей молочки на местном рынке и подписаны контракты на ее поставку в Китай.

С точки зрения науки и инноваций "Один путь" - также на голову выше конкурентов. Инновационная платформа детальна на пять лет вперед - от индустриальных парков и новых лабораторий до обучения молодых ученых и трансфера технологий в передовых областях знаний.

Кстати, именно научный базис для инициативы предлагает Беларусь. Точнее - транснациональные центры исследований и обменов. Своего рода кластеры новой экономики. Центрам должна быть гарантирована государственная поддержка, как в Беларуси сегодня, а их межгосударственный уровень позволит преодолеть протекционизм. Для технокластеров у Беларуси есть и научные школы, и опыт. От IT до космоса и ВПК. Белорусская идея, конечно, амбициозна, но именно таких амбиций и политической воли ждут от партнеров в Пекине.

Еще одна идея, с которой Беларусь заявлена на форуме, - цифровая безопасность в цифровую эру. Ожидается, что белорусский лидер анонсирует алгоритм совместной защиты стратегической информации, правительственных и коммерческих баз данных. Свою часть общего пути Минск уже начал переходом к цифровому обществу и государству. Приоритет заявлен в недавнем Послании народу и парламенту. Также Беларусь рассчитывает и готова к полноценному включению в цифровой Шелковый путь и всемирную платформу электронной торговли.

Безусловно, в рамках форума обновляются и двусторонние соглашения, и проекты. Масштабная площадка к этому располагает. С Китаем таких инициатив несколько.

Во-первых, развитие индустриального парка. "Великий камень" будет вписан в зону свободной торговли со всей Поднебесной и аналогичными парками в Западной Европе. Например, с германским Дуйсбургом.

Есть новые наработки в оборонной промышленности, визовой и миграционной политике.

Безусловно, актуальна глобальная проблема терроризма. Как показали последние трагические месяцы, перед агрессией порой бессильны даже самые защищенные страны Европы. Беларусь с Китаем работают на опережение. В апреле в Минске создана совместная рабочая группа контртеррора, а КГБ и МВД Беларуси с Министерством общественной безопасности КНР уже планируют совместную защиту будущих объектов Шелкового пути.

Формат глобального форума Президент Беларуси по полной использует и для укрепления нашей дальней дуги партнеров.

Во второй половине дня - ключевая встреча с премьер-министром Пакистана. Направление - Исламабад для Беларуси относительно новое, но тем амбициознее задачи. Результаты есть: после визита Александра Лукашенко в октябре прошлого года наш экспорт в текущем растет в 1,5 раза быстрее. Дорожная карта выработана, сегодня время ее реального наполнения.

Белорусский лидер предлагает Пакистану глубокую промышленную кооперацию, системные поставки продовольствия, т. е. полномасштабную конвертацию тесных политических контактов в экономику. Для закрепления премьер-министр получил приглашение в Минск. Ждем уже в августе.

Воскресным вечером у Главы Беларуси торжественные мероприятия в рамках глобального форума. Церемония фотографирования с главой Китая и его супругой, участие в приеме от имени Председателя КНР и гала-концерт. Столь богатая культурная программа характерна для Поднебесной. Да Китай и не скрывает, что инициатива Шелкового пути - это не только про инвестиции, дороги и торговлю, это контуры нового миропорядка. Где уважают не только силу, но и традиции, и уникальную культуру каждого партнера.

Кстати, ключевые инициативы для нового миропорядка и в развитие инициативы "Одного пояса" Президент Беларуси представит на форуме уже завтра - в основной рабочий день. Завтра же продолжатся и двусторонние встречи на высшем уровне, в том числе с гигантами китайского бизнеса.

Об этом мы расскажем уже завтра. Как и мировая пресса с форума. Вот свежий номер авторитетной англоязычной "Чайна Дэйли". На главном развороте - все главные гости и спикеры форума. Слева - Президент Беларуси и наше евразийское трио. Осталось дождаться утренних новостей.