"Один пояс и один путь": новое дыхание многостороннему сотрудничеству

15 Мая 2017 19:03

На экономическом форуме в Пекине 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Белорусские предложения на масштабной встрече сегодня озвучил Глава государства Александр Лукашенко.

Белорусский лидер призвал мировое сообщество использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Президент отметил, что сегодня мир в стадии активного развития и глобальных перемен. Изменения сопряжены с непрерывными вызовами, среди которых - терроризм, миграционный кризис, а также новые угрозы безопасности. Зачастую противоречия решаются с применением оружия. Именно поэтому так важно использовать возможность для изменения модели взаимодействия между государствами. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является надежным и ответственным партнером Китая.

Георгий Гриц, замдиректора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси: "Беларусь не просто является транзитом, где будет поезд проходить или самолет пролетать, а именно с точки зрения хабов – научно-технических, производственных, складских. Формирование этой цепочки для Китая позволяет устранить затраты по логистике, потому что Китай находится на другом конце Земли по отношению к той же Европе. Поэтому это новая стратегия, и Беларуси дается просто исторический шанс вписаться в эту стратегию, где геополитические игроки формируют сегодня мирохозяйственный порядок XXI века".

Александр Лукашенко - особый гость форума. Беларусь первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем у нас возводится индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это также новая правовая база отношений, во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб крупнейший в Центральной и Восточной Европе. Среди озвученных на форуме белорусских инициатив синергия в сфере науки, а также информационной безопасности.

На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч - с руководством стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Такие форумы - действительно хорошая возможность для того, чтобы повстречаться с коллегами и обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с той или иной страной. Таких контактов было очень много. Что касается встреч с руководителями Пакистана и Турции, то они были очень насыщенными и продуктивными. Пока мы не достигли той планки, которая была поставлена президентами Беларуси и Турции в 1 миллиард долларов товарооборота. Но мы движемся к этой цели. В прошлом году это было 814 миллионов. В этом году рост на 36 процентов. Здесь мы движемся динамично. Такая же динамика и с Пакистаном. Но это не повод для самоуспокоения. И президенты говорили о том, как дать новое дыхание нашему сотрудничеству".

О стратегическом партнерстве речь шла также на встрече с представителями крупнейшей китайской корпорации "Ситикгрупп".

Глава государства принял также участие в рабочем обеде от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь участников форума ”Один пояс и один путь“. Подробности в большом репортаже "Панорамы".