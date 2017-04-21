Обращение Президента к белорусскому народу и парламенту получилось предельно конкретным и актуальным

21 Апреля 2017 20:30

Стратегия развития страны на ближайшую перспективу очерчена сегодня Главой государства в традиционном ежегодном послании. Обращение к белорусскому народу и парламенту получилось предельно конкретным и актуальным. Длилось оно без малого 4 часа. За это время в Овальном зале Дома правительства Президент не только затронул такие глобальные вопросы, как стабильность и безопасность в современном мире - по сути, это центральная тема, с которой начал свое выступление Александр Лукашенко, - но и дал конкретные, лаконичные ответы по всем тем аспектам, которые были названы парламентариями и сегодня наиболее сильно волнуют общество - от построения конкурентоспособной экономики до решения вопросов занятости. Детали-впереди, уже менее чем через полчаса телеверсия ежегодного Послания Президента к народу и Национальному собранию. Пока же атмосфера сегодняшнего диалога, а также мнения тех, кто присутствовал в Овальном зале, и тех, кто следил за выступлением в эфире, - в репортаже Натальи Бреус.

В ежегодном послании лидер государства высказывается по ключевым вопросам жизни в Беларуси. Это и анализ проблем, и важные моменты стратегии будущего развития. Как минимум на ближайший год. В этот день в Овальном зале собираются не только парламентарии, но и вся политическая, деловая элита страны, топ-менеджеры предприятий и СМИ. Присутствует дипкорпус. А благодаря прямой трансляции Президент, по сути, обращается к каждому жителю страны.

Заранее содержание послания неизвестно - держится в секрете. Александр Лукашенко тщательно, до последнего работает над речью, вносит правки. В ней Глава государства затрагивает самые злободневные темы. Выступлению в Овальном зале предшествует общение с руководством парламента, главой Администрации и премьер-министром. Возможность сверить часы. Интерес общества к обращению Главы государства был высок как никогда. Это связано и с тем, что происходит внутри страны, и с обстановкой в мире. "Мир меняется" - с этого начинает Президент обращение к нации. Но стабильности и безопасности от этого не больше. Теракты в России и Европе, Брексит, новое руководство в США, противостояние Востока и Запада, мигрантский кризис, ну, и под самым боком - события в Украине. Именно в таких условиях приходится жить и работать.

Конечно, проблем хватает. Об этом говорили и в кулуарах парламента. Но экономика постепенно выходит из рецессии. Правительство видит в этом хороший знак. Констатируют пусть и минимальный, но уже рост ВВП. Таковы итоги первого квартала 2017. Никто не скрывает, что Беларусь на трудном пути восстановления экономического роста.

На позитив выходит, например, промышленность. Директорский корпус, конечно, еще сетует на нехватку оборотных средств. Но если раньше звучал вопрос о загруженности сотрудников Тракторного, то сегодня говорят, что приходится убеждать работать и в выходные. Производитель карьерных самосвалов увеличил прибыль в 4 раза.

Важный акцент в послании был сделан президентом как раз таки на анализе ситуации в экономике. Конечно, экономический национализм, которого все чаще стараются придерживаться страны, да и политика протекционизма партнеров по Евразийскому союзу не помогает продвигать отечественный экспорт. Но нужно все равно идти вперед.

Во время выступления с парламентской трибуны Президент часто обращался к членам правительства и руководителям. Особенно, когда речь шла о том, что происходит в стране. Большой блок тезисов Главы государства касался именно внутренних вопросов. От темы занятости - тут никаких новых требований. Никто из руководителей на местах не снимал обязанности трудоустроить всех, кто хочет работать, до 1 мая. До вопросов зарплаты - актуальным остается и цель в тысячу рублей в среднем по стране. Но без ликвидной продукции нечего и думать о такой. Волнуют людей цены. Тарифы на ЖКХ будут повышаться постепенно. Но это может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат. Кажется, даже МВФ удалось убедить, что одним махом не получится. Рубить с плеча в таком чувствительном вопросе никто не будет. Только поступательно. С оглядкой на людей. Тех, кто очень нуждается - поддержат безналичными жилищными субсидиями. Актуальным остается контроль за ценами.

На повестке дня и вопрос раскрепощения деловой инициативы. Обсуждается пакет документов, который позволит снять многие административные барьеры, и бизнес вздохнет свободнее. Но важен баланс между свободой действий и ответственностью делового мира.

Борьба с коррупцией. Без этого нечего и думать об улучшении делового климата. В последние месяцы сразу несколько госуправленцев и бизнесменов стали фигурантами уголовных дел.

Прозвучало в парламенте об оптимизации госуправления. И о том, что точкой роста станет внедрение информационных технологий - ведь в уме держат создание IТ-страны. Верны в Беларуси принципам социальной политики - когда государство для людей.

Всякие силы в стране пытались в последние месяцы повышать общественно-политический градус. Например, пользуясь несовершенством третьего декрета. Хотя в основе документа благая цель - социальная справедливость и желание вывести из тени тех, кто не хочет платить налоги.

Александр Лукашенко не стал углубляться в подробности переговоров с коллегой Путиным. По итогам Беларусь и Россия смогли договориться по всем чувствительным вопросам. Анонсировал Президент свой визит в Китай: рассчитывает на толчок в экономическом сотрудничестве с Поднебесной.

Принципа уважительного и равноправного сотрудничества придерживаются со всеми странами. Этот стрежень чувствовался в тезисах о внешней политике и был адресован европейским партнерам.

Глава белорусского государства, работая над посланием, ставил целью, чтобы оно было предельно конкретным. Прозвучала четкая позиция по всем актуальным вопросам.

За эти 4 часа в парламенте стало понятно, что Александр Лукашенко чувствует все сигналы общества и чутко реагирует на мировые вызовы. Послание 2017 - это стратегия, ориентир на ближайший год для органов власти, руководителей и людей.