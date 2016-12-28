О развитии СЭЗ в рамках ЕАЭС говорили сегодня на совещании у Президента

27 Декабря 2016 21:01

Конец года - время не только подводить итоги, но и время, чтобы расставить приоритеты и сформулировать конкретные задачи на перспективу. О развитии свободных экономических зон в рамках ЕАЭС говорили сегодня на совещании у Президента. С нового года вводятся новые правила, по которым будут функционировать свободные экономические зоны, что повлечет отмену некоторых льгот и преференций. Глава государства отметил, что важно сохранить конкурентоспособность, оставаться привлекательными для инвесторов и обеспечивать развитие национальной экономики. При этом на рынке Евразийского экономического союза условия для белорусских свободных экономических зон должны быть как минимум равноценными. Нынешнюю отдачу от работы СЭЗ в Беларуси Президент назвал недостаточной. Нет ожидаемого результата и в плане притока инвестиций. Как будут повышать активность резидентов - подробности у Андрея Кривошеева.

Новый 2017 белорусские резиденты СЭЗ ждали не с новогодним настроением, а с тревогой. В рамках Евразийского союза партнеры договорились снять тарифные преференции для внутреннего рынка. Это одной рукой. Второй же и Россия, и Казахстан напрямую поддержали свои свободные экономические зоны через налоги, компенсации и нетарифные барьеры для конкурентов. В спорте это называется допингом, причем долгосрочным, на 25 лет вперед.

Чтобы не отстать в марафоне, Беларусь была вынуждена отвечать симметрично. Допинг, конечно, прописать не предложили - в бюджете лишних денег нет. Но своим спортсменам-экспортерам рекомендовали помочь. Через облегчение НДС - это как тренировки в барокамере, дышать свободнее. Через снижение инвестпорога на входе - больше новичков, больше чемпионов. И через расширение границ самих свободных зон - это все равно что увеличить зал для тренировок.

Все меры сегодня вынесли на суд Президента и для открытого коллективного обсуждения.

Придерживаясь метафоры, свободные экономические зоны - это те же олимпийцы, которые претендуют на медали. Оттого для них особые условия выступлений, т.е. бизнеса. Их изначально натаскивают на высокие результаты. Наши 6 льготных зон создавались с 1996 по 2002 для трех ключевых целей.

Первое: быстро создать рабочие места и ввести в страну новейшие технологии - то есть создать новые спортивные секции и подобрать молодежь с улицы. В 90-е ведь действительно многие слонялись без работы, пустовали гигантские цеха и промплощадки.

Цель номер 2 - втащить в страну иностранных инвесторов (спортсменов-легионеров) и на первых порах их мастерством завоевать первые медали - занять новые рынки, сократить импорт и заработать валюту на экспорте.

Третий стратегический расчет - чтобы чемпионы бизнеса подняли все спортивные школы до своего уровня. Т.е. дали строгие по качеству заказы местному бизнесу на сырье и комплектующие, подтянули образование, квалификацию и менеджмент персонала, технологии и инвестклимат по стране в целом.

Взамен первопроходцам давались широкие льготы по налогам, тарифам, пошлинам, земле и более либеральные условия по ценам и занятости.

К слову, именно так ставили на ноги бизнес в большинстве стран - новичков капиталистического мира. От Китая и Южной Кореи до СНГ. Но СЭЗ - это долгий и изнурительный для нельготной экономики марафон.

Оттого открывая совещание сегодня, Президент первым делом интересуется, каков медальный итог за 20 лет? Что получила страна? Или это вовсе не наш вид спорта?

Президента заверили: это наш вид спорта-бизнеса. В хвосте марафона не плетемся. Напротив, прямые дотации - или допинг - в России и Казахстане, во многом чтобы догнать наших производителей.

Например, "Санта Бремор" - рыба и морепродукты. Действует в СЭЗ "Брест" и даже в отсутствие своего моря гораздо эффективнее калининградцев.

Или "Конте-Спа" из СЭЗ "Гродноинвест" - легпром и трикотаж, обходит на виражах казахстанских коллег. А ведь у тех и сырье, и Китай в соседях, и основные налоги и отчисления в 2-3 раза ниже белорусских. Значит, можем бороться за золото через СЭЗы даже в неродных дисциплинах. Даже когда ставят подножки в виде путаных техрегламентов и непрозрачных санстанций.

Убедительности словам Александра Мошенского добавляет свежая статистика работы СЭЗ за 9 месяцев. А это плюс 20 новых предприятий, которые принесли в страну около полумиллиарда долларов инвестиций. Да, льготных, да, крупных - на то он и инкубатор для чемпионов.

Плюс, это ведь не столько станки и стены, главное - это 2 тысячи 400 новых рабочих мест и лишь за 9 месяцев. В СЭЗ "Гродноинвест" уже подводят итоги по году, и они даже лучше заявленных статистикой.

Всего на шести особых площадках трудится около 125 тысяч человек. Это лишь каждый 25-ый труженик в стране. Но именно эти коллективы производят до 13% промышленной продукции, до 16% экспорта и привлекают каждый седьмой доллар инвестиций в Беларуси. Отличный результат, хотя и с оговорками.

В кризис выбросили часть продукции на внутренний рынок, подорвав здоровье не льготников. Не все смогли удержаться в России и пробиться на рынки дальней дуги. И самое неприемлемое для Президента: сэкономили не только на налогах в бюджет, но и на бюджетах собственных работников.

Средняя зарплата поразила - 350 долларов. Подстроились под среднюю по стране и хорошо себя чувствуют. Малые отчисления в бюджет и зарплата никакая.

Поручение Президента: "экономить на всем, кроме людей" предприниматели услышали. Льготы по требованию лидера должны действовать в интересах государства, трудовых коллективов и бизнеса. Ведь без социальной ответственности свободные зоны обществу не нужны, и поддерживать их, пусть и в неравной схватке с конкурентами в ЕАЭС, слишком накладно.

Пока же, по состоянию на 1 октября отдача от резидентов СЭЗ такова: по производству - выросли на четверть, притом что работали не на склад - доля экспорта 64% с прибылью в 865 миллионов рублей. Рост хороший, но он считается от низкой базы прошлого года, когда внешние рынки демонстрировали "дно" платежеспособного спроса.

По налогам и отчислениям в казну, как и отметил Президент, действительно не густо - но и здесь рост на 13%. По географии сложнее - под 80% приходится всего на три страны нашего региона Россию, Украину и Казахстан. Т.е. любой новый кризис или "торговая война" у соседей и снова считать убытки?

Равноправия, которое закладывали в фундамент Евразийского союза, пока, увы, не получается. С 1 января союзники сообща сняли внутренние таможенные льготы, но Москва и Астана тут же компенсировали своим все потери. Официальный Минск вынужден реагировать, иначе урон резидентам СЭЗ может превысить 800 миллионов долларов, и наши свободные зоны можно будет прикрывать.

Кстати, сами предложения Кабмина, Президент уже однажды отправлял на доработку, поскольку в их подготовке не участвовал бизнес. Это вообще жесткое поручение лидера - каждая новация в экономике должна проходить ревизию реального сектора, а лучше и вовсе исходить от практиков. Для этого при Президенте действует Совет по развитию предпринимательства. Именно он должен быть первым "фильтром" для ключевых решений власти. Отсюда поручение - обновить состав Совета, генерировать новации, не бояться спорить с правительством на этапе законопроектов. Иначе это бутафория, а не опора государства. Нужна ведь именно опора.

Показателен состав совещания сегодня: весь экономический блок правительства, администраторы свободных зон и успешные бизнесмены - они же самые активные члены Совета. Отсюда согласованные и поддержанные Президентом решения по итогу.

Кроме дополнительных льгот по налогам, лидер поддержал и снижение барьеров при входе нового инвестора в Свободную экономическую зону. Прежде для старта нужен был минимум миллион евро инвестиций. После изменений - полмиллиона сразу, еще столько же в течение трех лет. При этом самим СЭЗ продлили срок жизни на четверть века, как в Казахстане, подтвердив льготы по аренде и отчислениям. Это стабильные правила игры, игры в долгую - то, на чем выигрывают СЭЗ Беларуси в сравнении в союзниками.

С небольшими доработками проект указа Президента будет готов к подписанию в ближайшие дни. Но, важно отметить: все белорусские меры, это лишь 60% от бонусов в СЭЗ России и Казахстана. А значит, нашим резидентам-чемпионам придется быть минимум на 40% быстрее, сильнее и выше, чем конкуренты на внешних рынках. Таковы суровые правила современного марафона в бизнесе.