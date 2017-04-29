Нынешний год станет важным этапом в развитии отношений между Беларусью и Молдовой

28 Апреля 2017 21:15

Уже этим летом состоятся визиты в Минск президента и премьер-министра этой страны.

В том числе и эти темы Александр Лукашенко сегодня обсудил с послом Молдовы. Встреча прошла по случаю завершения его миссии в Беларуси. Георге Хиоарэ возглавлял диппредставительство в нашей стране на протяжении 7-ми лет. С Беларусью кроме работы его связывает и личное. Например, отец во время Великой Отечественной был ранен под Бобруйском. Сам же Георге Хиоарэ впервые посетил Минск в 69-м году, в составе сборной Молдовы по борьбе. Сегодня дипломат признался, что покидает Беларусь с грустью, ведь полюбил эту братскую страну.

Товарооборот между странами за прошлый год превысил 227 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта – нефтепродукты, тракторы, троллейбусы, сахар, картофель, керамическая плитка, шины и холодильники. Из Молдовы к нам везут виноградные вина, овощи и фрукты.

Уже начало 2017 показывает рост белорусского экспорта на 44 %. Президент поручил проанализировать эти позитивные тенденции Министерству иностранных дел. Минск и Кишинев объединяют тесные кооперационные связи. В Молдове собирают троллейбусы Белкоммунмаш, садово-виноградарскую технику и тракторы малой мощности. В прошлом году в Кишиневе запустили совместное производство белорусских беспроводных троллейбусов. Беларусь готова подключиться и к модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Молдовы, делиться опытом в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.

Напомним, ровно две недели назад во время саммита ЕАЭС в Бишкеке, главы евразийской "пятерки" договорились предоставить Кишиневу статус наблюдателя при интеграционном объединении. В 2014-м Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но нынешнее руководство страны видит перспективы именно в восстановлении связей со странами евразийской "пятерки". Этот вектор был основой предвыборной программы президента Игоря Додона, за которую и проголосовали жители республики. Большие ставки Кишинев делает на развитие отношений с Минском. Что интересно, это сегодня отметил в беседе и посол, у молдаван - особое отношение не только к нашей стране, но и к Президенту. Александр Лукашенко в Молдове - один из самых популярных политиков. Заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью подтверждает череда предстоящих официальных визитов - в том числе, и об этом договорились политики во время встречи в Бишкеке. В середине июля в Минск прилетит президент Игорь Додон, в начале июня – премьер министр Молдовы Павел Филип.