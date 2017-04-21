Новый знаковый спортивный объект появится в Беларуси уже в марте следующего года

22 Апреля 2017 21:00

Именно к этому времени в Минске на проспекте Победителей должен быть построен центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Такое поручение сегодня дал Президент, работая на субботнике в будущем Дворце художественной гимнастики. Наша страна в этом виде спорта – одна из мировых лидеров. Поэтому совсем скоро отечественные грации получат в свое распоряжение комфортабельный и современный комплекс, сделанный по лучшим стандартам. А сегодня хрупкие спортсменки лично помогали ускорить строительство своего дворца. О том, как на высшем уровне прошла трудовая суббота – репортаж

Проспект Победителей в белорусской столице уже смело можно назвать самой спортивной улицей страны. Здесь расположены и университет физкультуры, и "Минск-Арена", и велодром, а также центры футбола, хоккея, гребли и Дворец спорта. И на этом список не заканчивается. Скоро именно на этой городской магистрали появится еще один знаковый объект – новая жемчужина - Дворец художественной гимнастики.

Прописка на проспекте Победителей в новом комфортабельном комплексе, как надеются наши спортсменки, поможет завоевывать больше медалей. А это значит – у болельщиков будет больше поводов для радости и гордости за гимнасток.

Отечественная школа художественной гимнастики давно является одной из лучших в мире. Этот вид спорта впервые был представлен на Олимпиаде в 1984-м году. В суверенной истории Беларуси наши спортсменки завоевали уже шесть олимпийских наград. Когда в 2008 из Пекина Инна Жукова привезла серебро, а команда в групповых упражнениях стала бронзовой – тогда, говорят, и родилась идея открыть в Минске Дворец художественной гимнастики.

И сегодня именитые спортсменки смогли в прямом смысле приложить руку к строительству будущего центра подготовки. Для этого пришлось сменить свои яркие костюмы на практичную спецодежду.

Центр гимнастики изначально планировали сделать более масштабным. Однако проект было решено оптимизировать. Все второстепенное убрали, но оставили главное - функционал и практичность.

С изменением проекта стоимость объекта удалось снизить почти в два раза. Приехав сегодня на стройплощадку, Президент первым делом обсудил с архитекторами, строителями и спортсменками будущий комплекс. Проектировщики центра постарались учесть все пожелания гимнасток, которые получат в свое распоряжение максимально удобные залы. Договорились и о дате торжественного открытия.

Над возведением центра гимнастики трудятся примерно полторы сотни человек. Силуэт здания уже заметен издалека – выполнено почти 90% всего железобетонного каркаса. Сегодня к работе профессиональных строителей присоединились и участники субботника. Среди них, помимо Главы государства, спортсмены, тренеры и чиновники. Бригада Президента занялась бетонированием полов на первом этаже.

Командой Александра Лукашенко были залиты полы в трех залах общей площадью 400 квадратных метров. Эта территория сравнима с пятью стандартными трехкомнатными квартирами. Использовано при этом 75 кубометров бетона. Традиция субботников уже почти столетняя. Эти кадры известны всем, кто жил в советское время. И аналогии с сегодняшним днем напрашиваются сами собой.

Бревно и неисчерпаемый трудовой энтузиазм. Сегодня таким образом были подготовлены материалы для устройства листов настила лифтовых шахт. Это будет не многофункциональный, а исключительно гимнастический комплекс. В составе – несколько залов. В самых больших из них будет располагаться по четыре ковра, разделенных звукопоглощающими шторами. Занятия проходят под музыку - и спортсменки не будут мешать друг другу. Здесь же можно будет проводить и небольшие соревнования – зрители разместятся на передвижных трибунах. Более крупные турниры по художественной гимнастике в Минске могут принять более вместительные площадки.

Что касается внешнего облика, то этот дворец не затеряется среди прочих футуристических зданий проспекта Победителей. Такой спорткомплекс еще и сложный с технической точки зрения объект. Чего только стоит специальная система кондиционирования, которая должна поддерживать нужную температуру, и при этом не сдувать летящие ленты граций.

Александра Наркевич – серебряный призер Олимпиады в Лондоне в групповых упражнениях - открыла собственную школу гимнастики, передает новому поколению свое мастерство. Тренирует железную волю к победе в самом изящном виде спорта и у детей, и у взрослых.

Многие годы все самые именитые белорусские гимнастки тренируются в спорткомплексе "Динамо" на улице Даумана. Построенное почти сорок лет назад здание уже и морально, и технически устарело.

Еще одна сложность – переполненные залы. Желающих заниматься этим красивым видом спорта больше, чем мест на ковре. Из-за этого сложно открывать дополнительные группы. Новый центр художественной гимнастики сделает эту дисциплину более доступной.

Такая суббота, на самом деле, бывает раз в году. Сегодня белорусы совместными усилиями постарались сделать двор, город, страну чище и лучше. В этот день особое внимание привлечено к знаковым объектам национального масштаба. Традиция, которая возникла в прошлом веке, по-прежнему объединяет и приносит общую пользу.