Новые подходы в управлении белорусскими предприятиями обсудили у Президента

9 Февраля 2017 21:01

Новые подходы в управлении белорусскими предприятиями сегодня стали поводом совещания у Президента. На обсуждение был вынесен проект указа, который позволит повысить эффективность работы предприятий. Речь идет о так называемом институте доверительного управления. Главная цель - вывести нерентабельные предприятия на стабильную прибыль. Т.е. они передаются во временное управление сроком до 5 лет. Контроль по-прежнему остается за государством. Но в случае выполнения всех условий договора управляющий вправе стать собственником. Плюс ко всему - освобождение от земельного налога и арендной платы за участки, налога на недвижимость. Главное требование - доскональный расчет и целесообразность всех предлагаемых изменений. Нюансы нового документа изучил Андрей Лаптенок.

Среди приглашенных на совещание только те, кто так или иначе знаком с реальным сектором экономики. Каждый на своем участке в правительстве или Администрации Президента отвечает за работу госпредприятий, их правовой статус, юридические рамки или контроль. Даже присутствие губернатора Витебской области Шерстнева в отсутствии глав других областей не было случайным. Северный регион в числе первых готов реализовывать пилотные проекты новой формы управления. Президент обращает внимание, что предстоящее обсуждение не может быть рядовым.

Неравнодушие государства понятно. Указ, если он, конечно, будет принят, может коснуться более 2 тысяч госорганизаций. Отсюда и закономерные вопросы от власти. Поможет ли новый указ повысить эффективность работы проблемных предприятий? Кто сможет выступить в роли хорошего управляющего? И, разумеется, главное - социальная сторона вопроса. Как это отразится на трудовых коллективах?

Примеров, когда нововведения грешат недоскональной проработкой, хватает. Самый близкий пример: уроки приватизации 1990-х в России - небывалого в истории случая теневого соглашения внутри местной бюрократии. Поэтому здесь ошибаться нельзя. Цена неточных цифр, формулировок может не просто дискредитировать хорошую идею, но привести к непониманию в обществе и фатальным экономическим просчетам.

Проблему никто не замалчивает. Нерентабельные, убыточные предприятия и имущественные комплексы - актив неликвидный, но за бесценок расставаться даже с ними государству не резон. Но время идет, эффективность объектов снижается. Любой инструмент, помогающий решить проблему неэффективных предприятий, принимается.

Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации: "Я думаю, что именно как инструмент повышения эффективности, а не как замена других имеющихся инструментов, лежит в основе той инициативы правительства. Но в принципе этим доверительное управление не ограничивается. Я считаю, что в будущем он может быть рассмотрен как одним из вариантов приватизации. Т.е. сегодня приватизация априори строится по принципу: кто больше даст - тому этот актив достанется. Мы тут говорим, есть примеры как рейдерские захваты. Т.е. заплатил, а потом это предприятие угробил. Опять тот же вариант, насколько ты способен управлять этим активом".

Идти от жизни, а значит, любое решение такого порядка должно пройти самую серьезную экспертизу и обсуждение. Для повышения эффективности и финансового оздоровления наших предприятий в 2016 приняли целых два указа, один из них - программный документ. Но главная коллизия - положения Гражданского кодекса. Следуя его положению, до передачи имущественного комплекса унитарного предприятия в доверительное управление необходима его ликвидация. А это расчеты с кредиторами, закрытие счетов, увольнение людей. Для госорганизаций такой механизм в принципе не подходит. Именно поэтому норму предложено уточнить.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Гражданское законодательство действующее устанавливает запрет на такую возможность передачи имущества в доверительное управление. И поэтому сегодня Глава государства и говорил о том, что не надо делать лишних документов. Если существуют барьеры законодательные, нужно их оперативно снять, а дальше должен каждый заниматься своим делом, не плодя излишние бумаги".

Новый указ позволит, во-первых, не закрывать предприятие, не допустит его деления, самое главное - даст гарантию на сохранение трудового коллектива и действие коллективных договоров. Во-вторых, сам процесс передачи прав на управление сделают прозрачным, открытым и подконтрольным на каждом этапе. Управляющая компания пройдет через конкурс. Решения об этом будут принимать Совет Министров и местные исполнительные комитеты.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Юридическое лицо, которое берет в управление имущественный комплекс, получает возможность расширить свое производство на существующей базе. При этом долги, если они есть у предприятия, которое берется в управление, остаются с этим предприятием. Но оно получает возможность использовать сырье, материалы, дилерскую сеть юрлица, которое берет этот комплекс в доверительное управление".

По словам экспертов, суть предложения правительства - ”мягкий“ способ привлечения инвестиций в производство. Доверительное управление - где-то даже замена приватизации в ее классическом понимании.

Сама схема напоминает модель концессий, привычную на Западе. Доверительный управляющий берет обязательства по управлению имуществом. Срок не более 5 лет. По окончании договора полномочия складывает. Но за этот срок обязуется сделать предприятие эффективным. Есть, разумеется, и ответственность, контроль. В случае успеха управляющему полагается вознаграждение из прибыли.

Похожий механизм доверительного управления вполне успешно апробируют акционерные общества. Пару лет назад ОАО "8 Марта" взяло в доверительное управление пакет акций акционерного общества "Речицкий текстиль". За эти два года объемы складских запасов предприятий Речицы снизились в 4 раза, выработка на одного работника увеличилась более чем в два раза, объем выпускаемой продукции вырос на треть. В соответствии с бизнес-планом, по итогам 2017 года предприятие должно получить первую прибыль.

Олег Живодер, заместитель директора по экономике ОАО "8 Марта": "Все ключевые решения, которые принимаются руководством "Речицкого текстиля", проходят согласование у ОАО "8 Марта". У нас есть постоянно действующий представитель, который при проведении наблюдательных советов постоянно присутствует в ОАО" Речицкий текстиль". В некоторых технологических аспектах мы взаимодействуем. Например, какие-то технологические цепочки мы можем отдать на аутсортинг тому же "Речицкому текстилю", т. е. такое определенное технологическое взаимодействие у нас присутствует".

"8 Марта" получило готовый актив для расширения своего производства и при этом не взяло на себя обременений, которые годами накапливались на "Речицком текстиле". Взамен речицкое предприятие получило возможность выполнять заказы управляющей компании и реализовывать свою продукцию через широкую дилерскую сеть.

Олег Живодер, заместитель директора по экономике ОАО "8 Марта": "Больше присутствуют управленческие решения. Например, продажа недвижимости или принятие каких-то решений. Финансовых например, когда приобретение какого-то оборудования, где можно сказать, что достаточно большая сумма, по которой принимается решение - они такие решения принимают через нас".

Разработчики подчеркивают: предложенный для обсуждения инструмент - лишь один из способов повышения эффективности деятельности предприятия. Применят его "точечно" и на массовость - здесь вряд ли можно рассчитывать. В качестве дополнительной привилегии - инвестора и компанию, которая пойдет на доверительное управление, освободят от уплаты земельного налога и налога на недвижимость. МНС и Минфин поддержали такой подход. Может также рассматриваться вопрос о продаже актива доверительному управляющему.

Александр Бондарь, управляющий партнер юридической фирмы: "Доверительное управление должно показать, каким образом эти профессиональные управляющие или профессиональное юридическое лицо, которое управлять будет, должно показать, что оно это предприятие из неплатежеспособного превратит в нормально действующую компанию. Как бонус - получит возможность это предприятие выкупить".

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации: "Почему, в принципе, не наделить его акциями? Т.е. тогда, когда он покажет объективно, что способен управлять. Это один из вариантов создания национального собственника. Притом эффективного собственника. А не по алгоритму - у кого больше денег, тот и купит. Это дорога с продолжением и дорога в правильном направлении".

По итогам совещания Президент поручил оперативно без бюрократии и крючкотворства найти оптимальное решение и урегулировать обозначенные проблемные моменты. Напомню, предлагаемый проект указа может коснуться более 2 тысяч госорганизаций, в их числе свыше 350 - сельскохозяйственные.

Независимо от формы документа: перерастет ли он в новый указ или это будут изменения в Гражданском кодексе, приоритеты - те же: финансовое оздоровление предприятий и привлечение добросовестных инвесторов. Впрочем, не только экономический эффект. Главное то, что документ сохранит социальные гарантии для трудовых коллективов.