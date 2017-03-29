Новую стратегию партнерства Беларуси и Всемирного банка обсуждали сегодня во Дворце Независимости

29 Марта 2017 21:17

Глава государства провел переговоры с руководством этой влиятельной финансовой организации. Отметим, двустороннее сотрудничество с каждым годом укрепляется. Медицина, охрана природы, дорожное строительство, лесное хозяйство - это те направления, по которым Беларусь и Всемирный банк взаимодействуют активно. В ключе конструктивного диалога стороны намерены работать и впредь. Причем на финансовую поддержку могут рассчитывать не только госпредприятия, но и малый и средний бизнес. В новой стратегии партнерства также проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ и энергетики. О чем еще договорились на встрече - подробнее Илона Красутская.

Когда малыши подрастут, смогут с удивлением рассматривать эти кадры. А родители непременно расскажут о клинике, которая спасла им жизнь. Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Новейшее оборудование и, что самое ценное, специалисты. Они выхаживают малышей весом всего 500 граммов. А ведь еще несколько лет назад спасать таких деток медики даже не брались.

Центр появился в 2004. "Мать и дитя" - это, по сути, результат объединения сразу нескольких медучреждений. Новые корпуса не строили, реконструировали за счет государственной инвестпрограммы. Модернизация самой большой реанимационной клиники в Беларуси продолжится еще 6 лет. Средства - 125 миллионов долларов - заем Всемирного банка. И это только один из десятка проектов, который поддерживает эта финансовая организация в Беларуси.

73 года Всемирный банк поддерживает трансформацию экономик в государствах Европы и Центральной Азии. И не только. Клиенты - 189 стран мира от США до Японии. К этой финансовой организации Беларусь присоединилась в 1992 году. За четверть века Банк прочно закрепился в топе крупнейших инвесторов. Портфель превысил полтора миллиарда долларов.

Все проекты нацелены на экономическое развитие и улучшение качества жизни. Больше всего средств пошло на обновление транспортной системы - общая сумма 400 миллионов долларов. Совершенствование отечественных ТЭЦ - 215 миллионов.

Модернизация самой крупной теплоэлектростанции Могилева, ТЭЦ-1. Обновили газовые турбины, котлы и компрессоры. Только на одном этом объекте страна будет экономить ежегодно до 3 миллионов долларов.

Виктор Солонович, директор филиала "Могилевские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго": "За первый квартал текущего года порядка 15 тысяч тонн условного топлива сэкономлено за счет дополнительной выработки электроэнергии. Мы примерно в четыре раза снизили выбросы вредных веществ в атмосферу за счет того, что на турбине применяется сухое подавления окислов азота".

Делегации Всемирного Банка в нашей стране гости частые. Антуражи Дворца Независимости хорошо знакомы Сириллу Мюллеру. Менее года назад вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии встречался с Александром Лукашенко. А вот для его коллеги - старшего вице-президента по операционным вопросам Кайла Питерса - первый визит. Он представляет группу Банка на встречах "Большой двадцатки", других международных форумах. Консультирует представителей стран-партнеров по предоставлению займов и техпомощи. Топ-менеджеры влиятельной финансовой организации прилетели в Минск на два дня. Основная тема переговоров в правительстве и на высшем уровне - новая страновая программа для Беларуси.

Ежегодно Всемирный банк презентует свой авторитетный доклад.

Рейтинг Doing Business - иллюстрация условий ведения бизнеса в 190 странах мира. Мы на 37-й строчке. За год нам удалось подняться в топе "Ведение бизнеса" на семь позиций.

В ключе конструктивного диалога стороны намерены работать и далее. Всемирный банк готов оказывать Беларуси содействие в повышении конкурентоспособности продукции, диверсификации и модернизации производств.

Кайл Питерс, старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам: "Я очень рад находиться в Беларуси. Я получил возможность на деле увидеть, как развиваются те программы, которые Всемирный банк реализует в Беларуси. У нас сейчас на повестке 9 программ общей стоимостью более 1 миллиарда долларов в таких сферах, как инфраструктура, водоснабжение, энергетика, транспортная сфера, образование. И сейчас мы начинаем сотрудничество в области здравоохранения. И я на деле смог убедиться, что все программы реализуются очень качественно. Мой визит также связан с развитием и утверждением новой страновой программы для Беларуси на следующие 3-4 года".

Размеры кредитного портфеля Всемирного банка в каждой стране - важный индикатор для инвесторов. Больше проектов - больше доверия к государству. Прежде чем выделять деньги, эксперты глобальной финансовой корпорации очень внимательно оценивают все экономические показатели. Кстати, в середине января Всемирный банк представил обновленный доклад. В нем улучшенный прогноз по белорусской экономике.

Аналитики банка полагают, что в 2017 году внутренний нацпродукт упадет на 0,5 %. Ранее называлась цифра 1 %. В 2018, по прогнозам Всемирного банка, экономика Беларуси прирастет на 1,3 %. Ранее давали только 0,3 %, а в 2019 ВВП увеличится еще на 1,4 %.

Драйвер роста - улучшение внешней среды. Также страна ощутит первые результаты от мер по повышению национальной конкурентоспособности.

Беларусь и Всемирный банк сейчас верстают новую стратегию партнерства на ближайшие 4 года. Известно, дотации получат несколько сфер: образование, ЖКХ, медицина. Точная сумма инвестиций во Дворце Независимости не звучала. Но и сомневаться в намерениях зарубежных партнеров нет повода. В последние годы Всемирный банк заметно увеличил объемы поддержки. Да и накануне в многочисленных интервью Кайл Питерс не раз заявлял, что портфель проектов в Беларуси реализуется куда эффективней, чем в других странах.

С каждым годом укрепляя взаимодействие, Всемирный банк отводит Беларуси высшие строчки в своих рейтингах и докладах. В то же время поднимаемся в других международных топах. И это благодаря тому, во что инвестируем в первую очередь - образование, медицина. Рейтинг стран, благоприятных для материнства, - Беларусь в топ-25. Лучший результат в СНГ. Двухдневный визит топ-менеджмента Всемирного банка в Беларусь - многочасовые, но главное продуктивные встречи. На финансовую поддержку могут рассчитывать не только государственные предприятия, но малый и средний бизнес. Вырабатывается новая стратегия взаимоотношений Беларуси с Банком до 2021 года. Ее, а также новые проекты, обсудят во время ближайшей встречи с делегацией совета директоров Банка.