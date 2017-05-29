Новую концепцию празднования Дня Независимости обсуждали у Главы государства

30 Мая 2017 07:00

Как отметил Президент, выходить на новый уровень торжеств — это запрос времени и белорусского народа. По мнению Александра Лукашенко, на параде нужно продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране. Это должно быть не только смотром армии и военно-промышленного комплекса, но и презентацией потенциала Беларуси как молодой и динамично развивающейся страны. И провести парад необходимо на высоком уровне. Денег на это государство не пожалеет.

В этом году решено провести парад по особому сценарию. В частности, увеличат количество пеших коробок парадных расчетов и механизированной колонны. В День Независимости продемонстрируют новейшую гражданскую технику.