Президент
23 Января 2017 19:03
Назначены гранты Президента Беларуси на 2017 год
В Беларуси более 90 руководителей и специалистов в области науки, образования, здравоохранения и культуры получат государственную поддержку.
Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Гранты Президента будут выделены на проведение научных исследований в области биологии, химии, машиностроения, медицины. А также на повышение качества обучения студентов за счет использования новых технологий и современного учебно-методического материала.
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