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Назначены гранты Президента Беларуси на 2017 год
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23 Января 2017 19:03

Назначены гранты Президента Беларуси на 2017 год

В Беларуси более 90 руководителей и специалистов в области науки, образования, здравоохранения и культуры получат государственную поддержку.

Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Гранты Президента будут выделены на проведение научных исследований в области биологии, химии, машиностроения, медицины. А также на повышение качества обучения студентов за счет использования новых технологий и современного учебно-методического материала.

  

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