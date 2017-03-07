Национальные достижения белорусов нужно активнее популяризировать

7 Марта 2017 07:00

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил накануне, посещая Большой театр оперы и балета. Глава государства ознакомился с выставкой творческих работ номинантов на Госпремию в области литературы, искусства и архитектуры. Общение Главы государства с представителями культуры прошло в душевной атмосфере. Всего на соискание Госпремии выдвинуто 8 работ.

После общения с номинантами на сцене Большого театра прошел концерт-презентация. Среди зрителей был и Глава государства. Выступить смогли все, кто претендует на высокое звание. Программа включала музыкальные номера из произведений, авторы и исполнители которых выдвинуты на Госпремию. По словам белорусского лидера, найдется возможность поощрить каждого номинанта.