Народный контроль за ценами появится в Беларуси

19 Мая 2017 15:02

Идею создания рабочей группы при Федерации профсоюзов сегодня поддержал Президент Беларуси.

Эксперты проследят за стоимостью значимых групп товаров и сравнят данные официальной статистики с ценовой политикой на местах. О результатах такого анализа Федерация профсоюзов намерена информировать правительство, чтобы при выявлении негативных моментов оперативно принимать меры. Во время беседы Глава государства подчеркнул свое значительное внимание к развитию профсоюзного движения и его инициативам. В Беларуси количество членов профсоюзов превышает четыре миллиона человек. Это около 95 % от экономически активного населения страны. В то же время Президент пообещал поддержку развитию партийной системы Беларуси, но без искусственных мер.

Сегодня на встрече говорили также и о спорте. Популяризация здорового образа жизни -- один из приоритетов деятельности Федерации профсоюзов. В настоящее время в стране происходит серьезное переформатирование отрасли. Возглавляют федерации специалисты из сферы спорта, а руководители госорганов высокого ранга становятся главами наблюдательных советов. Один из примеров - Федерация биатлона. Александр Лукашенко предложил продумать систему, которая бы максимально способствовала самореализации перспективных спортсменов.

Сегодня же в Федерации профсоюзов назвали еще одну инициативу: объявить 2018 Годом труда. Подробности в наших следующих выпусках.