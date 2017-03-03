Накануне во Дворце Республики прошло торжественное собрание с участием Президента Беларуси

4 Марта 2017 09:05

В канун 100-летия ведомства во Дворце Республики прошло торжественное собрание.

В нем участвовал Президент Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и знаменательным юбилеем. Милиция обеспечивает должный уровень общественной безопасности и уверенно контролирует обстановку. Историю правоохранительных органов Александр Лукашенко назвал летописью героического служения Отечеству. Новая веха открылась с образованием независимого государства. Первые годы становления суверенной Беларуси были непростыми. Но удалось обеспечить правопорядок. И сегодня именно на МВД лежит ответственность за безопасность и стабильное развитие страны.

Беларусь входит в первую десятку стран по уровню безопасности жизни наряду с Катаром, Сингапуром, Австрией и Японией. Укрепляет в последние годы МВД динамику по сокращению преступности. А по раскрываемости Беларусь обошла все страны Балтии, Россию, Казахстан.