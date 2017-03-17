Накануне во Дворце Независимости обсуждали взаимодействие с МВФ

17 Марта 2017 07:05

Президент Александр Лукашенко встретился с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. Отношения нашей страны с этой влиятельной финансовой организацией эксперты характеризуют как продуктивные. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с МВФ при условии соблюдения наших национальных интересов.

Консультации с этой организацией наша страна проводит регулярно. По данным Минфина Беларуси, наш бюджет на этот год соответствует ожиданиям Международного валютного фонда.