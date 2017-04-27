Накануне Президент Беларуси заслушал доклад об итогах работы Банка развития

28 Апреля 2017 07:00

Широкий спектр экономических вопросов Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне обсудил на встрече с руководителем Банка развития Сергеем Румасом.

Глава государства заслушал доклад об итогах работы Банка развития, а также дочерних предприятий. Была рассмотрена и ситуация в сфере деревообработки - завершена разработка новой пятилетней стратегии развития этой сферы. Президент в целом основные положения одобрил. Кроме этого, в числе рассмотренных вопросов была и тема возрождения Полесья. Александр Лукашенко коснулся вопросов севооборота на мелиорированных землях. Как показывает опыт нынешнего года, не все сделали правильно.

Кроме того, накануне Президент принял с докладом председателя КГБ. Валерий Вакульчик доложил Александру Лукашенко об обстановке в сфере внешней и внутренней безопасности. Были даны оценки факторам, которые влияют на развитие ситуации в стране. Валерий Вакульчик проинформировал Президента, как развивается обстановка в сфере национальной безопасности и какие вызовы сегодня стоят перед государством.