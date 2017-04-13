Накануне обсудили развитие сотрудничества Минска и китайской провинции Хунань

14 Апреля 2017 07:00

Развитие сотрудничества Минска и китайской провинции Хунань обсуждалось накануне на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко и секретаря комитета Компартии Китая провинции Хунань Ду Цзяхао. Этот регион получил надежного партнера в лице Могилевской области и активно работает с ней. Глава государства гарантировал поддержку контактов и предложил китайскому гостю более широко обсудить аспекты сотрудничества. Речь в том числе шла о поставках в провинцию Хунань пищевой, прежде всего, молочной продукции из Могилевской области. Беларусь также заинтересована в успешной реализации заключенных ранее контактов, в частности, с компанией "Зумлион".

Между Минпромом Беларуси и компанией "Зумлион" был подписан меморандум о сотрудничестве. Планируется, что делегация из КНР посетит промышленные гиганты нашей страны - МАЗ, БелАЗ и завод БелДжи. В индустриальном парке “Великий камень” установят памятный знак на стройплощадке по производству автомобильной спецтехники. Беларусь и Китай вышли на доверительное всестороннее стратегическое партнерство. Такой высокий уровень взаимодействия официальный Пекин поддерживает лишь с четырьмя государствами, включая нашу страну. Этому способствовал и откровенный диалог лидеров двух стран.