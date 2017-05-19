Наилучший правовой режим ведения деятельности в ЕАЭС создадут для резидентов "Великого камня"

19 Мая 2017 21:15

Соответствующий указ подписал Глава государства Александр Лукашенко. Документ определяет порядок деятельности администрации парка по принципу "одна станция". Госорганы по запросу администрации парка будут обязаны направлять своих сотрудников в парк для выполнения административных процедур. Также указ предусматривает создание в парке зоны свободной торговли, устанавливает механизм согласования с администрацией парка проверок.

И еще один указ, подписанный Главой государства. Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок. Документом предусматривается безвизовый порядок въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток.