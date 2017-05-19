19 Мая 2017 21:15
Наилучший правовой режим ведения деятельности в ЕАЭС создадут для резидентов "Великого камня"
Соответствующий указ подписал Глава государства Александр Лукашенко. Документ определяет порядок деятельности администрации парка по принципу "одна станция". Госорганы по запросу администрации парка будут обязаны направлять своих сотрудников в парк для выполнения административных процедур. Также указ предусматривает создание в парке зоны свободной торговли, устанавливает механизм согласования с администрацией парка проверок.
И еще один указ, подписанный Главой государства. Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок. Документом предусматривается безвизовый порядок въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток.