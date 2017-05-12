Начался рабочий визит Главы белорусского государства в Китай

13 Мая 2017 21:03

Сегодня вечером Борт № 1 прибыл в международный аэропорт в Пекине.

Александр Лукашенко примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Это глобальный проект Китая. Белорусский лидер был приглашен на саммит своим коллегой - Председателем КНР Си Цзиньпином одним из первых.

Масштабный форум стартует завтра. На нем будут представлены 130 стран планеты. На саммит прибудут лидеры почти 3 десятков государств. Предусматривается обмен мнениями по политическим вопросам. Ключевыми станут вопросы объединения инфраструктур, беспрепятственной торговли и общения народов. Александр Лукашенко изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте. Главный акцент - на совместное мирное взаимовыгодное развитие. Ожидается, что в рамках форума Президент проведет и ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Запланированы также переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином.