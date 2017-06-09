Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане

8 Июня 2017 21:02

Начался двухдневный рабочий визит Главы белорусского государства в Казахстан. В эти дни в Астане проходят два масштабных мероприятия. Александр Лукашенко примет участие в церемонии открытия выставки "Экспо-2017" и в саммите Шанхайской организации сотрудничества. К этому часу уже состоялась двусторонняя встреча Президентов Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Также белорусский лидер принял участие в торжественном концерте по случаю саммита. Глобальный форум Шанхайской организации сотрудничества эксперты уже окрестили историческим - в этом году в ряды стран-участниц вступают Индия и Пакистан. Организация полноправно превращается в трансконтинентальную и становится еще более влиятельной силой на мировой арене. И это не только огромное пространство, но и почти половина населения Земли. Беларусь в статусе наблюдателя активно участвует в деятельности объединения. Основные мероприятия саммита запланированы на завтра. Все подробности из Астаны - у Ольги Макей.

Достаточно прилетать в Астану раз в год, чтобы увидеть, как меняется столица Казахстана. Необычную архитектуру города то и дело пополняют новые объекты. Помимо грандиозного павильона "Экспо", появился новый терминал аэропорта, гостей готовы принять почти 200 отелей и 900 ресторанов, которые к наплыву туристов подготовили особое меню, и все это в городе с населением в 800 тысяч человек. На ближайшие 90 дней Астана погружается в международный марафон "Экспо". Здесь ждут 2 миллиона гостей.

О предстоящем событии напоминают многочисленные баннеры с логотипами международного форума и зеленые технологии. Тематику "Экспо" - "Энергия будущего" - Астана демонстрирует на себе. Вот, к примеру, система велопарковки работает на солнечных батареях, а символику выставки сопровождают миниатюрные ветряки. Впрочем, масштабной выставке предшествует важный политический форум - саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Астане соберутся делегации 18 стран: участники, наблюдатели и партнеры по диалогу. Беларусь стала наблюдателем в этой организации год назад.

Пока официальные члены шанхайской семьи - Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Уже завтра она пополнится двумя новыми полноправными участниками - Индией и Пакистаном. К этой теме, безусловно, приковано внимание и журналистов, и экспертов. Символично, что две ядерные державы в 2005 году именно в Астане получили статус наблюдателя при ШОС. Кстати, среди наблюдателей именно Беларусь - единственная полностью европейская страна.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане - второй, в котором Беларусь участвует в статусе наблюдателя. Уже завтра официальный Минск озвучит свое видение развития организации. Для этого сегодня в столицу Казахстана прилетел Александр Лукашенко. Встречали с национальным колоритом.

Если площадка саммита - отличная возможность для того, чтобы обсудить политическое и экономическое сотрудничество с партнерами, то "Экспо" - непосредственная демонстрация возможностей страны. Белорусский павильон покажет и новейшие разработки в энергосбережении. Чего стоит тот факт, что посетителей встречает электробус - самый настоящий транспорт будущего. Всего на выставке представят 70 уникальных разработок нашей страны.

Впрочем, в Казахстане о белорусских промышленных технологиях знают не понаслышке. Два государства объединяют 8 сборочных производств. Тракторы незаменимы в местном сельском хозяйстве, а в агротехническом университете в Астане даже обучение проходят именно на белорусской технике. Из свежих проектов - кооперация с крупной компанией, представляющей на рынке Казахстана японские авто.

Кроме того, в свободной экономической зоне Астаны запустили проект по сборке белорусской коммунальной техники. А вот Минску пригодился бы астанинский опыт возведения выставочных комплексов. Этот вопрос уже во время личной встречи сегодня обсудили президенты двух стран. Александр Лукашенко поделился планами создания в Минске белорусской выставки. Наработки "Экспо" пришлись бы кстати.

На этой встрече говорили не только об экономических связях двух стран. Беларусь и Казахстан объединяют и трагические моменты истории. Рядом с Александром Лукашенко папки документов. Это копии архивных дел белорусок, осужденных в конце 30-х годов по политическим мотивам и сосланных в лагерь на территории Казахстана. Сейчас на месте Акмолинского лагеря жен изменников Родины (или сокращенно АЛЖИР) мемориальный комплекс памяти жертв репрессий. Ценные материалы станут частью его экспозиции.

Каждый ее шаг как в замедленной съемке. И эта неспешность словно спасение для журналистов - возможность хоть на какое-то время отложить тяжелые вопросы. Майя Кляшторная - дочь бывшей узницы крупнейшего советского женского лагеря Янины Германович и репрессированного белорусского поэта Тодора Кляшторного. В это сложно поверить, но 80 лет назад ее, четырехмесячную, вместе с мамой отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Пять лет маленькая Майя провела вместе с матерью в Акмолинском лагере, дальше - детский спецприемник, потом годы ссылки в Сибири.

Сейчас на месте АЛЖИРа музейный комплекс. Ежегодно его посещают 20 тысяч человек из разных стран. Приезжают дети, внуки, правнуки тех, кто провел здесь самые тяжелые моменты жизни.

Символично, но 31 мая, в день своего 80-летнего юбилея, здесь побывала и Майя Кляшторная. На стене памяти имя и ее мамы.

Сегодня многие страны помогают Казахстану собирать сведения об истории политических репрессий. О 63-х белорусках, узницах АЛЖИРа, Комитет госбезопасности собирал информацию буквально по крупицам.

Перед тем как отправить документы в Астану, Майя Кляшторная впервые видит материалы дела ее матери, которые долгие десятилетия хранились под грифом "секретно". В них постановление, ордер на арест, протоколы обыска и допросов. И самое важное - письма.

Эту историю на дипломатическом языке, наверное, назвали бы гуманитарным сотрудничеством. Но за этой формулировкой скрывается то, что объединяет страны порой крепче любых международных документов - это человеческие судьбы и общая история. Не позволять забыть даже самые трагические ее страницы, чтить культуру и традиции - не это ли одна из важнейших задач политиков?

Гостей предстоящего саммита Нурсултан Назарбаев приглашает в астанинский театр оперы и балета. Он третий по величине в мире и самый молодой - построили в 2013 году. Для лидеров стран это не только возможность пообщаться в неформальной обстановке, но и окунуться в культуру Казахстана. Сегодня на сцене концерт по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Уже завтра после саммита лидеры государств примут участие в церемонии открытия выставки "Экспо". Организаторы обещают яркое представление. На олимпиаде экономических возможностей будет даже свой парад флагов стран-участниц, театрализованное представление, лазерное шоу и фейерверк. Салютовать будут по всей территории выставки, а знаменитая сфера превратится в огромный экран.