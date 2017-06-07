Начался двухдневный рабочий визит Александра Лукашенко в Казахстан

8 Июня 2017 15:00

Президентский борт приземлился в международном аэропорту Астаны.

Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Цель международного объединения - продвижение всестороннего диалога между странами на евразийском пространстве и обеспечение безопасности. Территории государств, входящих или стремящихся стать участником организации, это 60 % Евразии и почти половина населения планеты, поэтому сегодня Шанхайская организация сотрудничества становится влиятельной силой. Александр Лукашенко выступит на встрече лидеров стран объединения в Астане. Беларусь в статусе наблюдателя активно участвует в его деятельности. Глава государства озвучит позицию белорусской стороны по развитию организации, в том числе ее экономического измерения. Также запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры обсудят общую повестку дня и взаимодействие в интеграционных форматах. Президент Беларуси примет участие и в торжественной церемонии открытия выставки "Экспо", которая в эти дни стартует в столице Казахстана. Там будет работать и белорусский павильон.