На совещании у Президента рассматривают создание эффективной республиканской системы

27 Марта 2017 12:01

Создание республиканской системы - мониторинга общественной безопасности - Президент сегодня обсудил с представителями силовых ведомств.

Во Дворце Независимости состоялось совещание, на котором детально рассмотрели проект по интеграции разрозненных сетей наблюдения. В результате правоохранители могут получить комплекс, позволяющий автоматически в режиме реального времени анализировать ситуацию и мгновенно информировать о происходящем. Подобные системы действуют во многих странах, где уже показали свою эффективность.

МВД предлагает аккумулировать всю информацию в едином центре. Туда будут поступать данные с локальных систем видеонаблюдения, а также сигналы специальных детекторов, датчиков дыма, пламени и взрывчатых веществ, а также тепловизоров. В состав комплекса войдет программная платформа системы мониторинга и каналы связи.