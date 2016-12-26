Президент
27 Декабря 2016 07:02
На совещании у Президента обсудили некоторые итоги работы экономики в 2016 году
Условия привлечения в страну инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования.
Одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера.
У Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране. Мы зарекомендовали себя как ответственный заемщик. У Беларуси хорошая кредитная история, и эта задача сохраняется и в дальнейшем.
На совещании обсудили некоторые итоги работы экономики в этом году. В частности, состояние резервов, инвестклимата, выполнение программы с Евразийским фондом стабилизации и развития.
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