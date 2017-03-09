На смену глобальным интеграционным процессам приходит осознание первичности национальных интересов

10 Марта 2017 07:01

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на самые острые вопросы белорусского общества о развитии страны. Совещание обусловлено теми изменениями в мировой экономике и политике, которые происходят в последнее время. Страны стремятся защитить внутренние рынки и развивать производство на своих территориях. Беларусь - государство открытое, экспортно ориентированное, поэтому надо учитывать новые тенденции и оперативно на них реагировать. Тщательного анализа требует и социально-политическая обстановка в стране. Глава государства отметил: стабильность Беларуси и спокойствие общества - важнейшие ценности нашего народа.

Президент поручил премьер-министру и главе МИД детально проработать вопросы повестки заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Обсудили на совещании и реализацию Декрета № 3. Глава государства констатировал, что ответственные чиновники в правительстве подошли к исполнению своей работы безответственно. Президент заявил, что декрет не отменят, но в течение года сбор на финансирование госрасходов взыскиваться не будет. Президент поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании Декрета № 3. Списки должны быть выверены.

На совещании речь шла и о необходимости выполнения поручения Президента о достижении уровня средней зарплаты в 500 долларов. Глава государства еще раз напомнил свое главное требование: рост заработной платы не должен превышать темпы роста производительности труда.