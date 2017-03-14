Минск подтверждает готовность развивать взаимодействие с Египтом по всем направлениям

14 Марта 2017 19:02

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси на встрече с государственным министром военной промышленности этой североафриканской страны. Переговоры Александра Лукашенко и Мухаммада Саида Аль-Ассара стали продолжением того диалога, который начался в январе во время визита белорусского лидера в Египет. За последние три месяца это уже вторая правительственная делегация из Каира. Официальный Минск настроен на существенное расширение взаимодействия и укрупнение его масштабными проектами.

Мухаммад Саид Аль-Ассар, Государственный министр военной промышленности Египта: "Хочу поблагодарить Вас за возможность встречи с учетом Вашего напряженного графика. Этим Вы подтверждаете заинтересованность в развитии сотрудничества с Египтом. С нашей стороны также имеется большое желание расширять взаимодействие с Беларусью. Я приехал с делегацией, которая состоит как из гражданских лиц, так и представителей военных ведомств. Мы надеемся, что наш визит станет успешным, и он пойдет на пользу обеим сторонам".

Товарооборот между Беларусью и Египтом за последнее десятилетие вырос в два с половиной раза. Максимум зафиксирован два года назад: около 200 миллионов долларов. Новый рекорд сулят личные договоренности лидеров, углубление производственной кооперации и создание новых предприятий. Уже сегодня в Египте собирают белорусские МАЗы и тракторы. Совместная продукция позволит выходить и на рынки третьих стран. 95-миллионное арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте.