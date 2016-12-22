19 Декабря 2016 12:00

Беларусь не ставит условий в отношениях с Малайзией и готова развивать сотрудничество. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа. Несмотря на расстояние - почти 9 тысяч километров, Минск и Куала-Лумпур развивают сотрудничество. За 10 месяцев страны наторговали на 130 миллионов долларов. Наша основная экспортная статья - это калий. Импортируем каучук, электронику, масла. Активнее всего развивается межпарламентское сотрудничество - с 2012 проходят ежегодные встречи делегаций Беларуси и Малайзии на полях межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Александр Лукашенко уверен, что народная дипломатия очень важна во взаимоотношениях.

Пандикар Амин Мулиа, спикер Палаты представителей парламента Малайзии: "Я благодарю Вас, господин Президент, за возможность встретиться и спасибо за оказанный теплый прием. С 1992 года Беларусь и Малайзия выстраивают отношения серьезные и доброжелательные. Сегодня между Палатой представителей Национального собрания и Палатой представителей парламента Малайзии был подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Хотел бы заверить Вас, что мы как законотворцы будем поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между правительствами".