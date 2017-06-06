6 Июня 2017 21:02

Молдова может и впредь рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого партнера. С этого заявления Президента сегодня началась встреча Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. Павел Филип прибыл с двухдневным визитом. Программа у правительственной делегации насыщенная. Минск и Кишинев заинтересованы развивать промышленную кооперацию и торговлю. Кстати, чем богата Молдова, можно было увидеть на открывшемся сегодня форуме "Белагро". Ряд международных договоров между государствами подписан в Совмине.

Впечатления этого дня и подробности белорусско-молдавских переговоров прямо сейчас узнаем у нашего политического обозревателя Натальи Бреус.

Можно сказать, что это лето начинается в Беларуси с визита молдавского премьера. Правда, "начинается" - это точно не о белорусско-молдавских отношениях. Связи между странами не разрывались, несмотря на то, кто находился у руля власти в этом государстве. Но жизнь показывает, что нужно не стоять на месте и двигаться дальше. Прибавлять в торговле, развивать кооперацию. Это понимают и в Минске, и в Кишиневе. Визит главы правительства предваряет переговоры на высшем уровне. Так что настрой на диалог - было заметно - по всем фронтам.

Последнее время Молдова переживает не самый простой период в своей истории. Начиная с 2009, страну то и дело сотрясают внутренние проблемы. То скандалы - вроде кражи чуть ли не миллиарда долларов из банковского сектора страны, то протесты - люди возмущались падением уровня жизни. Прошлый год для государства прошел под знаком важных событий. Обновилась политическая верхушка. Однако чувствуется - есть расхождения во внешнем курсе страны. Правительство во главе с премьером, который представляет Демократическую партию, намерено двигаться по пути евроинтеграции. В 2014 Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Но нынешний руководитель страны - выходец из партии социалистов - видит перспективы в восстановлении связей с евразийской пятеркой. Этот вектор был основным в предвыборной программе президента Игоря Додона, за которую и проголосовали жители республики. Главы ЕАЭС даже договорились предоставить Кишиневу статус наблюдателя при интеграционном объединении.

То есть Молдова в активном поиске удобной политической формулы. В ней много неизвестных, но вот в чем власти этой страны едины, так это в том, что сотрудничество с официальным Минском будет однозначно на пользу государству. Ведь это дружба, проверенная временем.

Конечно, политика влияет на экономику - именно об экономике говорили сегодня больше. Затрагивали эту тему и чуть раньше президенты, встречаясь на полях евразийского саммита в Бишкеке. Условились лидеры о переговорах в июле. То, что в нашей стране открыты для инициатив молдавских партнеров, было понятно после встречи Александра Лукашенко и Игоря Додона.

Этот месседж прозвучал и на встрече с премьером. Павел Филип на посту главы правительства с 2016. Фон был не лучший, но за прошлый год белорусско-молдавская торговля приблизилась почти к четверти миллиарда долларов. Замахнуться готовы на более внушительную цифру, которая вдвое больше. Если бы не спад в торговле, это бы уже сегодня было реальностью. Приходится наверстывать.

Павел Филип, премьер-министр Молдовы: "Я с уверенностью могу сказать, что отношения на отличном уровне. Это благодаря вам, благодаря открытому и конструктивному отношению. Когда было тяжело, Беларусь протянула руку помощи, когда у нас были проблемы с рынками на СНГ. Вот эту открытость и искренность мы ценим и будем делать все возможное, чтоб сохранить такие отношения".

Этот позитив и открытость чувствуется на житейском уровне, говорит Виктория Крюкова. Журналистка из Молдовы приехала к нам впервые, готовит репортаж из Беларуси. Впечатлило, что даже случайные прохожие откликались на просьбы гостей столицы. Да и сам город удивил.

Казалось бы, чистота на улицах - бытовые мелочи, но в молдавской столице, делится Виктория, это стало проблемой. Такой, что пришлось вмешаться даже премьеру. Есть чему поучиться - и не только в этом. Именно с Беларусью в Молдове связано обновление в таких важных для центра, да и для всей страны сферах, как промышленность и общественный транспорт. Последние 7 лет активно сотрудничают с Белкоммунмашем. Часть троллейбусов закупили, а потом начали собирать у себя.

Константин Иосипой, слесарь троллейбусного парка №1 г. Кишинева (Молдова): "Рабочие места - это много значит. Тем более как у нас нет заводов - это единственное место, где что-то делают. Побольше бы таких заводов - для Молдовы это было бы хорошо".

Взялись и за белорусско-молдавский гибридный троллейбус, который может проехать более пятидесяти километров без электросети на батареях.

На улицах городов этой республики могут вскоре появиться и автобусы МАЗ, собранные в Молдове. Проект сейчас прорабатывают. Просьба белорусской стороны - взять его на правительственный контроль. В этой стране уже успешно действуют два предприятия по выпуску белорусских тракторов. Вообще все белорусское для молдаван автоматически со знаком качества.

Больше предприятий белорусского происхождения - дело времени. Ведь существующие - это только верхушка айсберга. Совместных проектов может быть гораздо больше.

Беларусь готова подключиться и к проводимой в Молдове модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Не случайно в графике визита премьера значится посещение "Штадлера". Присматривается. Кстати, Всемирный банк оптимистично смотрит на Молдову и прогнозирует стране рост экономики в этом году.



Чем богата Молдова, можно было увидеть на форуме "Белагро", который сегодня открылся под Минском. Эта страна - почетный гость. Как же тут без знаменитого молдавского вина?

Виорел Безеде, гендиректор госпредприятия по производству вин (Молдова): "Мы - одно из самых больших госпредприятий по производству игристых вин и вин. В 2005 году мы были внесены в Книгу рекордов Гиннесса, имея самую большую коллекцию вин в мире. Количество бутылок - 1,5 млн. Начиная с года урожая 1969 . В Беларусь мы привезли пару экземпляров коллекционного вина. А также вина, которые нам интересно предлагать для рынка Беларуси. Это игристые вина и сухие вина - красное, розовое и белое. Мы сейчас в поисках партнеров для долгосрочных".

Примерно четверть молдавского вина экспортируется на белорусский рынок. Вообще, агробизнес - ключевая статья доходов для Молдовы. Выставку премьеры двух государств посещают вместе. Это, можно сказать, взаимная презентация.

Молдавское государство славится не только виноделием. Приехали к нам и те, кто занимается поставками овощей, фруктов. Всего два десятка компаний. Хотят завязать больше контактов.

Виталий Захария, директор организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (Молдова): "Это наша гордость. Он экспортирует свою продукцию на весь мир. Это хлеба, много сладостей. Между прочим, они импортируют из Беларуси муку. И хотят производить хлеб под названием "Беларусь". Надеемся, что наши люди оценят этот продукт в Молдове. Беларусь - это ворота для других стран СНГ, в том числе для России. Через Беларусь поставляется много молдавской продукции на российский рынок. Для нас Беларусь важна и с точки зрения транзита молдавской продукции".

Уже после раунд правительственных переговоров проходит в Совмине. Конструктивно, прозрачно, предсказуемо - эта ключевые оценки сотрудничества премьерами. Совместная межправкомиссия держит руку на пульсе существующих проектов. Перспективным для стран может стать взаимодействие в строительстве. В том числе и дорожном.

Итогом двустороннего диалога стало подписание пакета международных документов, Они затрагивают много вопросов - от межрегионального сотрудничества до экономических программ. Договорились не сбавлять темп. Среди подписанных документов и программа сотрудничества в культуре на ближайшие три года. Альянс в этой сфере закрепили символично в Белгосфилармонии. Здесь торжественно стартовали Дни культуры Молдовы.

На сцене Большого зала филармонии - один из старейших коллективов страны. Ансамбль песен и танцев "Флуераш". Профессиональный коллектив был создан еще 45-ом году прошлого века. С гастролями артисты объездили полмира. Для белорусов программа особенная. Не обошлось без фирменной "Молдаванески". Парный танец, в основе которого круг стал символом дружбы двух стран.

Жест уважения и памяти - возложение венка к монументу Победы - обязательно значится в программе визите. Впереди у правительственной делегации Молдовы еще один насыщенный день. По тому, что еще значится в программе визита, можно судить об интересах молдавской стороны. Упор - на обновление железнодорожного транспорта, большое внимание развитию IT-сфере – как-никак премьер долгое время работал на посту министра информационных технологий. Хотят увидеть и что есть передового в белорусском АПК. Это если не перезагрузка белорусско-молдавского диалога, то уж точно желание выйти на новый уровень сотрудничества и экономики в политике.