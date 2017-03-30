Минск и Ашхабад готовы к углублению отношений

31 Марта 2017 07:01

Президент Беларуси в рамках официального визита в Туркменистан встретился с главой этого государства. Переговоры прошли в формате один на один и в расширенном составе. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов подтвердили готовность развивать сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сфере. Подписано 11 документов. Ключевой - совместное коммюнике лидеров. Подтверждением полномасштабного диалога служит Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Это знаковый объект и для белорусов. Проект имиджевый для Минска перед всей Центральной Азией.

Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для организации поставок в Европу. Туркменистан стал своеобразным плацдармом для торговли с арабским регионом - Ираном, Пакистаном и даже Индией. Главы государств приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства Беларуси в Ашхабаде. Его построили рекордно быстро. Снаружи – мрамор, это в туркменском стиле. А вот интерьер - белорусский от плитки до мебели. Сегодня официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан продолжается.

Утром Глава государства направился в аэропорт Туркменабада, откуда вылетел на Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Там лидеры в торжественной обстановке дадут старт работе комплекса.