Министром здравоохранения Беларуси стал Валерий Малашко

27 Января 2017 15:01

Важное назначение. Валерий Малашко стал министром здравоохранения Беларуси. Это один из итогов большого кадрового дня у Президента. Малашко прошел путь от простого врача до руководителя Могилевской областной детской больницы. Работал заместителем председателя облисполкома. Совсем недавно он занял пост министра труда. И сегодня Александр Лукашенко пояснил, почему потребовалась такая ротация. Претендентов на эту важную должность (главы Минздрава) было много - больше десятка человек, но коллеги высказались именно за кандидатуру Малашко, который имеет большой авторитет в медицинском сообществе. На встрече Президент начал разговор, иронично сказав, что в таком стремительном переходе есть и его вина.

Президент Беларуси считает необходимым усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину. Об этом Глава государства говорил сегодня, принимая решения о кадровых назначениях среди руководителей местной вертикали. Например, с этого дня новые управленцы во главе Островецкого, Ельского, Бобруйского, Шкловского и Мстиславского районов.