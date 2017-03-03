Милиция в честь столетия показала всю мощь органов внутренних дел

4 Марта 2017 15:02

Органы внутренних дел Беларуси заслужили высокую оценку всего народа.

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко во время выступления на торжественном марше на Октябрьской площади. Праздничное мероприятие в центре Минска посвящено 100-летию образования белорусской милиции. Сегодня чествуют тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий – защищать общество от преступности. Именно белорусская милиция обеспечивает стабильность и порядок в государстве.

Сегодня в торжественном марше участвовали более 1 200 человек и почти полсотни единиц техники. Парадным строем перед многочисленными зрителями прошли 17 пеших расчетов. Каждый из них - отдельное подразделение МВД. За последние годы стражи порядка получили десятки новых образцов вооружения. На торжественном марше присутствовали и около 20-ти иностранных делегаций.

Праздничные мероприятия проходят во всех областях страны. И сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Генерал-майора получили 9 человек.