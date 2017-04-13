Межрегиональное взаимодействие должно стать локомотивом в отношениях Минска и Пекина

13 Апреля 2017 21:00

Об этом договорились лидеры стран. О конкретных проектах между областями Беларуси и Китая сегодня шла речь на встрече Президента с секретарем Комитета Компартии КНР провинции Хунань. Ду Цзяхао прибыл к нам во главе делегации из Поднебесной. Переговоры с представителями правительственных и партийных структур Китая предваряют встречу глав государств. Обсуждается развитие сотрудничества в разных сферах, конечно, приоритет прямым инвестициям. Есть возможность увеличить и поставки товаров, в частности, продуктов. Беларусь и Китай также делают упор на промышленную кооперацию. Обо всем подробнее Наталья Бреус.

Когда в минском Дворце Независимости представители правительственных кругов из Поднебесной становятся частными гостями, это воспринимаются как знак. Сигнал - встреча лидеров Беларуси и Китая не за горами. Переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина проходят с завидной регулярностью. Оно и понятно. Настолько высокий уровень взаимодействия - всестороннее стратегическое партнерство - официальный Пекин поддерживает всего лишь с четырьмя государствами, включая и Беларусь.

Ду Цзяхао еще будучи губернатором провинции Хунань был нацелен на сотрудничество с Беларусью. Продвигает его и сегодня, став секретарем Комитета Компартии этого региона. Прибыл во главе солидной делегации. В ее составе представители крупного бизнеса Поднебесной. В провинции Хунань, а это родина легендарного Мао Цзэдуна, развиты сельское хозяйство, горнодобывающая и сталелитейная промышленность. Сегодня это уже не столько аграрный, сколько значимый индустриальный регион Китая.

Уже в 2018 году на базе могилевского Трансмаша планируется начать серийный выпуск спецтехники совместного белорусско-китайского производства. Опытные образцы, а это автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн, а также новую модель уборочно-подметальной машины или, проще говоря, уличного пылесоса представили еще в конце прошлого года.

Сработали оперативно. Минский автозавод предоставит шасси, а Zoomlion - навесное оборудование. Опыт могилевских промышленников оказался кстати. Первые полтора десятка машин сойдут с белорусского конвейера совместного предприятия уже в этом году. Не исключено, что в будущем замахнутся и на производство передвижных комплексов по сбору и переработке бытовых и строительных отходов.

Юрий Пивоваров, директор ООО "Зумлион-МАЗ": "Маркетологи должны изучить рынок, посмотреть, какие продукты будут востребованы, и вместе с конструкторами из Китая и Беларуси сделать новые разработки, которые со следующего года будут производиться".

Чтобы лично оценить промышленные возможности Беларуси, для гостей организовали посещение гигантов отечественного машинпрома. Это и БелАЗ, и завод "БелДжи". А возможность увидеть первые итоги совместных проектов была на Минском автомобильном. Сюда технику привезли из Могилева. Машины уже обкатали - надежные, а главное - востребованные. Теперь в планах совместного предприятия - разместить абсолютно новое и масштабное производство на территории индустриального парка "Великий камень".

Альянс китайских технологий и инвестиций вкупе с белорусскими разработками должен сработать эффективно. Симбиоз опыта, инноваций и высокого качества эксперты считают очень перспективным. В отличие от 70-летнего МАЗа, компания "Зумлион" работает на рынке чуть более 20 лет. За это время китайский бренд нашел свою нишу. Часть акций принадлежит как раз правительству провинции Хунань. Компания с мировым именем и дочками в 80 государствах планеты. Занимается производством специальной техники для сельского хозяйства, энергетики, строительства и транспортной сферы. А самый большой их кран даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Виталий Вовк, Министр промышленности Беларуси: "Это самый большой в мире кран грузоподъемностью 2 000 тонн, самый большой бетонный насос с подачей бетона на высоту 101 метр. Поэтому мы сегодня сотрудничаем с компаний мирового уровня. Нам есть что предложить. Мы уверены, что совместная продукция будет продаваться не только на рынках ЕврАзЭС, но и во всем мире".

Область Хунань находится на юго-востоке КНР. Занимает примерно такую же территорию, что и Беларусь. А вот число жителей приближается к 70 миллионам человек. Перспективный рынок, как и в целом китайский.

Ду Цзяхао, секретарь Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань: "Вы определили новые перспективы для развития сотрудничества между нашим регионом и Могилевской областью. Я хочу сказать, что Беларусь - главный друг для Китая и, в частности, провинции Хунань. Своей личной дружбой с председателем КНР Вы создали надежную основу белорусско-китайского взаимодействия. Сотрудничество Беларуси и провинции Хунань должно стать образцом взаимодействия для других китайских регионов".

Чтобы работать эффективнее, Александр Лукашенко предложил открыть представительство провинции Хунань в Беларуси. Т.е. видят большой потенциал не только в производстве и экономике, но и в целом в развитии контактов между людьми. Это тоже может позитивно сказаться и на белорусско-китайском товарообороте. В прошлом году цифра превысила два с половиной миллиарда долларов. Но, конечно, в уме держат прямое инвестиционное сотрудничество. За последние два года сумма таких вложений в Беларусь из Китая подросла.