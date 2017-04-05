Местные дороги в Беларуси приведут в порядок в ближайшие три-четыре года

5 Апреля 2017 12:02

В ближайшие три-четыре года сеть местных дорог в Беларуси должна быть приведена в порядок. Такое поручение Президент Александр Лукашенко озвучил во время профильного совещания, которое в эти минуты продолжается во Дворце Независимости.

Глава государство обращал внимание на необходимый анализ проблем в этой сфере еще в декабре во время открытия второй кольцевой. В последнее время большое внимание уделялось развитию республиканских трасс, а вопросы местных дорог отошли на второй план. Теперь нужно найти решения для различных проблем, связанных с региональными трассами, в том числе и финансирования. От 6-ти до 10-ти тысяч километров покрытия в Беларуси требуют неотложного ремонта.

Местные автодороги сегодня связывают 23 тысячи населенных пунктов, в том числе и подъезды к промышленным и сельхозобъектам, санаториям, памятникам. А усовершенствованное покрытие имеют меньше половины местных магистралей. Подробности совещания Президента смотрите в следующем выпуске новостей.