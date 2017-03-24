Люди должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им

24 Марта 2017 15:00

Об этом сегодня Президент Беларуси заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область. Александр Лукашенко конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан. Вместе с тем необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям. Глава государства пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти.

Глава государства посетил совхоз "Лидский" и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. В этом году сев яровых культур планируется провести, учитывая рекомендации ученых Национальной академии наук страны. Площади под сельхозпосевы составят почти 2 с половиной миллиона гектаров. Семян яровых и зернобобовых культур в СПК Беларуси более чем достаточно. Здесь же Президенту продемонстрировали и модели сельхозтехники, выпущенной отечественными предприятиями. Показали и машины для внесения минеральных и жидких органических удобрений.

Также сегодня Александр Лукашенко посетил мясоперерабатывающее предприятие "Арвибелагро". Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, более 30 миллионов евро. Здесь планируется создать 170 рабочих мест. Президенту доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране. Глава государства увидел современные технологии переработки мяса индейки и встретился с трудовым коллективом предприятия.

Во время общения Глава государства откровенно ответил на вопросы о последних событиях в стране: излишней политизации Куропат - места, которое, на самом деле, должно стать символом скорби и памяти, задержании экстремистов, которые готовили массовые беспорядки на территории Беларуси. Президент заявил, что украинского сценария в Беларуси не допустят.

Подробности рабочей поездки Президента в Гродненскую область в наших следующих выпусках.