Лукашенко поздравил Вучича с избранием на должность Президента Сербии

3 Апреля 2017 12:11

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александра Вучича с избранием на должность Президента Сербии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта победа свидетельствует о признании сербским народом ваших заслуг на должности премьер-министра и связанных с вами надеждах на новые достижения, дальнейший прогресс и процветание страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси расширение отношений с Сербией считают важным направлением внешней политики и с оптимизмом смотрят в будущее. "Ваш недавний визит в Минск и достигнутые договоренности поспособствуют активизации и эффективности двусторонних отношений. Убежден, что на должности руководителя государства вы останетесь сторонником поступательного развития сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Александр Лукашенко.