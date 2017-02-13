Президент поздравил Штайнмайера с избранием на пост Президента Германии

13 Февраля 2017 07:23

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального Президента Федеративной Республики Германия. "Убежден, что Ваши деловые и личные качества, богатый профессиональный опыт, вдумчивый и конструктивный подход будут способствовать плодотворной работе на высшей государственной должности Германии", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в расширение белорусско-германского сотрудничества и поддержку процесса нормализации отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом. "Надеюсь на дальнейшее развитие взаимодействия между нашими странами", - добавил Президент.