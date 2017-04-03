3 Апреля 2017 12:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Марка Розовского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркий талант, трудолюбие, целеустремленность позволили Вам достичь профессиональных высот и заслужить любовь публики. Под Вашим руководством московский театр "У Никитских ворот" на протяжении многих лет неизменно радует зрителей интересными проектами и запоминающимися постановками", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что многогранная деятельность Марка Розовского и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами Беларуси и России.