Президент поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по изменению Конституции

17 Апреля 2017 12:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны.

"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко рассчитывает, что совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.