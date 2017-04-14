Президент
17 Апреля 2017 12:04
Президент поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по изменению Конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны.
"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко рассчитывает, что совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.
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