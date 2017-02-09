RSS Президент

10 Февраля 2017 09:14

Президент поздравил Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной дипломатических отношений между Беларусью и Швейцарией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального Президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя государствами. "С удовольствием отмечаю наличие тесных белорусско-швейцарских связей, основанных на многолетнем опыте взаимодействия, общей заинтересованности, принципах уважения, равноправия и ответственности", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что последовательная реализация значительного потенциала двустороннего сотрудничества будет и в дальнейшем способствовать динамичному развитию дружественных отношений между странами в интересах их народов ради укрепления мира и стабильности в Европейском регионе.

