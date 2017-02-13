Президент
13 Февраля 2017 07:08
Лукашенко поздравил Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке преследования. "Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения - прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой и ее близким крепкого здоровья, счастья и успехов.
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