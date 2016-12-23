Александр Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с произошедшей в России авиакатастрофой

25 Декабря 2016 19:00

Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом говорится в соболезновании, которое Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину.

"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия - наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", - говорится в соболезновании. Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура - среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.

По поручению Главы государства Александра Лукашенко, 26 декабря над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира. Как сообщалось, в России 26 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154.