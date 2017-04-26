26 Апреля 2017 21:10

Трагедия на Чернобыльской АЭС - уже история, уроки прошлого усвоены, а сегодня наша общая задача - оживить землю трудом и заботой. Вместе идти вперед, объединяя усилия ради общего блага народов Беларуси и Украины, строить перспективное и безопасное будущее для нового поколения. Такие слова звучали во время общения президентов с жителями агрогородка Лясковичи. Твердое намерение - усилить взаимодействие в этом направлении лидеры закрепили и во время личной беседы в резиденции Александра Лукашенко. Конечно, разговор коснулся самых разных тем - ситуации на востоке Украины и выполнении минских договоренностей, торгово-экономического взаимодействия, сверили позиции и по ряду мировых проблем. Все подробности - в репортаже Натальи Бреус.

Лясковичи - небольшое местечко на западе Гомельской области. Жемчужина белорусского Полесья. Здесь живет почти 800 человек. Президенты Беларуси и Украины прибыли сюда вместе.

Это раньше - заброшенная деревня. А сегодня - современный агрогородок. С базами отдыха, отелем, сафари, парком и музеем природы. Возрождение началось с появлением Национального парка "Припятский". В Лясковичах закипела жизнь. Стали развивать лесное и сельское хозяйство. Занялись деревообработкой. В итоге и деревня менялась на глазах.

Если бы не чернобыльская трагедия, то у всего белорусского Полесья была бы совсем другая история. Больше похоже на Лясковичскую. Последние два десятилетия Гомельская область прикладывает массу усилий для преодоления последствий техногенной катастрофы. Возвращает к нормальной жизни загрязненные раньше территории. В Беларуси пострадало больше двух с половиной тысяч населенных пунктов. Еще в 90-ые Президент Александр Лукашенко принял твердое решение - пострадавшие земли нужно восстановить! Тогда и стартовали масштабные программы по возрождению. Создана система радиационного контроля, земли дезактивируют, возводят очистные сооружения. Строят дома, школы, дороги. Сегодня уже больше говорят о развитии пострадавших районов Гомельщины и Могилевщины.

Свято-Михайловский храм в Лясковичах - место для духовного возрождения и воодушевления местных жителей. Именно здесь, в храме, президенты Беларуси и Украины зажигают свечи в память о тех, кто пострадал в результате чернобыльской катастрофы.

Для небольших Лясковичей визит таких вип-персон, конечно, событие. Местные жители, несмотря на дождливую погоду, собрались возле храма. Александр Лукашенко представляет Петра Порошенко местным жителям не просто как коллегу, как друга. "Дружбу нужно беречь как зеницу ока", - продолжит Порошенко. Было заметно, что президенты, несмотря на сложный день и еще предстоящие переговоры, настроены на диалог.

Особенность нынешних переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко в том, что они проходят в один день на территориях двух государств - и в Украине, и в Беларуси. Страны сплотила чернобыльская беда, но еще с советских времен у нас общая экономическая история. Так что на Гомельской земле сегодня уже больше говорили даже не о том, что было, а о том, что нужно для продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

За четверть века независимости страны смогли выстроить прочную основу для сотрудничества.

Переговоры с глазу на глаз - возможность обсудить весь спектр двусторонних отношений. Встреча лидеров назрела.

Петр Порошенко на посту президента Украины с 2014. В последнее время регулярно общались главы государств по телефону. А вот встречались они с Александром Лукашенко на полях саммита "нормандской четверки". Минские соглашения стали спасательным кругом в конфликтной ситуации на Донбассе. Беларусь всячески способствует мирному диалогу по разрешению украинского кризиса. Именно в Минске созданы все условия для переговоров трехсторонней рабочей группы. Встречается она как раз и сегодня. Тут Беларусь четко и верно придерживается политики добрососедства.

В белорусской столице были разработаны соглашения, которые стали основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины. "На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности в Украине", - подчеркнул Президент. Петр Порошенко поблагодарил Беларусь за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.

События на Донбассе заставили многих украинцев искать более спокойное место для жизни. Кстати, 160 тысяч беженцев из этой страны приняли у нас. Не отказали, поступили по-соседски.

Долгие годы Украина сохраняет за собой и статус одного из основных рынков сбыта для белорусских предприятий. В прошлом году наторговали почти на 4 миллиарда долларов. Беларусь - четвертый по значимости торговый партнер Украины. Для нас она второй. Бывали годы, когда цифра общей торговли радовала больше. Но нынешний год начинается для стран с позитива. Хоть действует в Беларуси и в Украине 12 совместных сборочных производств. Соседней стране собирают тракторы и комбайны, лифты, троллейбусы. Александр Лукашенко предлагает по-новому взглянуть на промышленную кооперацию.

Непростые отношения с Россией закрыли для украинцев этот рынок, но при этом и на европейском направлении пока не компенсировали потери. Необходимость развивать экономику, торговать позволяет по-новому взглянуть на перспективы сотрудничества со всеми соседями.

Надо сказать, что предстоящие месяцы станут напряженными для министров и межправительственной комиссии. Предстоит подготовить почву для очередных переговоров президентов Беларуси и Украины. По приглашению Порошенко Александра Лукашенко ждут в Киеве этим летом с официальным визитом.

26 апреля хоть и скорбная дата в истории двух народов, но переговорный марафон на высшем уровне в этот день пошел на пользу двустороннему сотрудничеству. Лидеры стран смотрят в будущее, на перспективу. Практически в один голос назвали этот день по-настоящему продуктивным.