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Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета
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27 Декабря 2016 19:00

Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета

Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета и уволен с военной службы в отставку  по возрасту  с правом ношения военной формы и знаков различия. Соответствующий указ подписал сегодня Президент  Александр Лукашенко.

 

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