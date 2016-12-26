Президент
27 Декабря 2016 19:00
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Госпогранкомитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Александр Лукашенко.
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