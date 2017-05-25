23 Мая 2017 15:03

Мероприятия Комитета регионов Евросоюза и минская конференция региональных и местных органов власти "Восточного партнерства" отражают нормализацию отношений Беларуси и Европы.

Сегодня об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета - финном Маркку Марккулой. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - надежный и последовательный партнер всех, кто заботится о гармоничном развитии провинции. Мы благодарны за предметное рассмотрение на минской конференции вопросов энергоэффективности и устойчивого развития регионов. Глава государства также выразил надежду, что председатель Марккула приложит усилия для сближения Беларуси с родной для гостя Финляндией, которая может выступать примером обустройства страны, в том числе в разрезе регионов.

Комитет регионов Евросоюза готов делиться с Беларусью передовым опытом и актуальными наработками по теме развития регионов и местного самоуправления. Уделяется огромное внимание развитию малых населенных пунктов и повышению качества жизни людей. Также Маркку Марккула высоко оценил активность и вклад Беларуси в развитие инициативы в рамках "Восточного партнерства".

Маркку Марккула, председатель Комитета регионов Европейского союза: "Влияние нашей организации в Европе весьма высоко. Мы, как и у вас в Беларуси, уделяем особое внимание жителям небольших населенных пунктов, деревень для того, чтобы предоставить должный уровень социальной обеспеченности и жизни, чтобы достичь ключевой задачи стабильного социального положения в обществе в целом".

Комитет регионов ЕС - это авторитетная организация в Европе, она объединяет более 350 участников: мэрии, муниципалитеты и провинции континента. Многие из них по числу жителей и объему ВВП опережают малые европейские государства. К рекомендациям Комитета в сфере занятости, развития инфраструктуры и местного самоуправления прислушиваются в Еврокомиссии и Совете ЕС. Напомним, сейчас Беларусь является сопредседателем конференции местных и региональных властей.

Накануне в Минске с успехом прошло заседание бюро этой инициативы. На нем Беларусь выдвинула ряд предложений к предстоящему саммиту "Восточного партнерства". В частности, по межрегиональному сотрудничеству, повышению энергоэффективности и устойчивому развитию провинции. Подробности встречи - в наших следующих выпусках.