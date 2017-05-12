Кадровый день у Главы государства

12 Мая 2017 19:01

Повышение уровня жизни людей, развитие регионов, вопросы безопасности, образования, спорта - это главные темы кадрового дня у Главы государства. На них сделал акцент Президент, принимая решения о назначениях.

Александр Лукашенко назначил Юрия Шулейко помощником Президента - инспектором по Гомельской области. По итогам обновлена и местная вертикаль. Глава государства согласовал назначение руководителей районов в Витебской, Гомельской, Могилевской областях. Так, новые председатели райисполкомов в Поставах, Россонах, Ушачах, Чашниках, Шарковщине, Хойниках, а также в горисполкоме Бобруйска. В первую очередь перед ними стоит задача - оперативно завершить посевную кампанию, несмотря на непредсказуемость погоды. В целом же Президент нацелил руководителей уделить особое внимание технологичному подходу в сфере АПК на местах и социальным вопросам.

Кадровые изменения затронули и сферу образования. Новый ректор в Белорусском государственном университете физической культуры. Им стал Сергей Репкин. От него ждут свежего взгляда на подготовку спортивных кадров. Президент считает, что нужно делать ставку на отечественных тренеров и особенно на местах. Изменился состав руководителей в системе органов внутренних дел. Президент назначил начальником УВД Брестского облисполкома Александра Астрейко. А Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома. Максим Миронов будет работать во главе Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности.

Кадровые изменения затронули и Белтелерадиокомпанию. Заместителем председателя главного медиахолдинга страны назначен Иван Эйсмонт. Знает телекухню от и до. Долгое время работал политическим обозревателем. А последние годы возглавлял Агентство теленовостей. Подробности кадрового дня у Главы государства сегодня в "Панораме".