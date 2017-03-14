Кадровый день у Главы государства

14 Марта 2017 15:00

В Беларуси новый министр труда и соцзащиты.

На эту должность Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич. Ранее она занимала должность замминистра экономики. В разное время была главным экономистом, начальником управления, а после заместителем Статкомитета Беларуси. Выбор был долгим, на должность министра труда и соцзащиты претендовало множество кандидатур. А учитывая приоритет - социально-ориентированную политику, - профильному ведомству особое внимание. Именно на нового министра Президент возлагает большие надежды. Среди поручений Главы государства: обеспечение высокого уровня занятости в стране, создание эффективного рынка труда, повышение уровня доходов населения и совершенствование системы защиты уязвимых категорий граждан.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Стоит задача в 2017 году создать 70 000 новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы. К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее Br1 000. Все эти задачи сложные, но выполнимые. Правительство работает над их решением в четкой связке со всеми предприятиями, органами госуправления и регионами. Что касается пенсионного обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы".

И сегодня же Глава государства назначил Владимира Карпяка помощником Президента Беларуси - главным инспектором по Минску. Александр Лукашенко подчеркнул, Минск - столица страны и должен выглядеть подобающе. Особый акцент - на работу сферы ЖКХ, развитие в городе реального сектора экономики и создание новых рабочих мест. Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска. Кроме того, Президент согласовал назначение гендиректоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса. "Нафтан" возглавит Александр Демидов, Мозырский нефтеперерабатывающий завод - Виталий Павлов; "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Починок. В целом все назначенные сегодня - молодые и перспективные управленцы, за ними будущее страны. И ее презентация за рубежом - зона ответственности новых глав дипмиссий в Кыргызстане и Японии. Подробности кадровых решений Главы государства смотрите в следующих выпусках.