Президент принял ряд кадровых решений

20 Марта 2017 21:05

Этот понедельник прошел и под знаком кадровых решений Президента. Александр Лукашенко сегодня обновил руководство столичной мэрии и назначил нового главу администрации Московского района. Перед назначенцами поставлены три основные задачи: повышение уровня зарплаты, решение вопросов занятости и ценообразования. Еще одно требование - по-новому посмотреть на работу ЖКХ. Ведь как показывает статистика, во время прямых телефонных линий и приемов граждан именно эта сфера вызывает немало нареканий и вопросов. Продолжит Илона Красутская.

Последнюю неделю Байнет активно обсуждал кадровые решения Президента. Новый министр труда и соцзащиты. Управленцы в нефтеперерабатывающем комплексе. Назначая своего помощника, главного инспектора по Минску, Президент поставил несколько задач: наведение порядка в столице, улучшение работы ЖКХ и создание рабочих мест. Выполнять эти поручения предстоит в тандеме. Сегодня Глава государства обновил руководство столичной мэрии.

Такое решение вполне объяснимо. Александр Лукашенко не раз публично выражал недовольство минскими властями. Критике Президента чаще всего подвергалась система ЖКХ. Чего стоили несколько громких совещаний, где Президенту приходилось лично принимать нетривиальные решения. А еще долгострои… Цены в магазинах… Занятость. Менять нужно многое - отсюда кадровый понедельник. Посвященный исключительно городу.

Итак, у минского мэра Андрея Шорца появились сразу три новых заместителя. На должность первого зампреда Минского горисполкома назначен Федор Римашевский. Ранее возглавлял комитет строительства и инвестиций мэрии. Уже экс-директор Минскстроя будет курировать вопросы градостроительного комплекса, ЖКХ и транспорт. Еще один заместитель минского мэра - Александр Крепак. Ранее руководитель администрации Партизанского и Московского районов Минска. Впрочем, ему хорошо знакомы и коридоры мэрии. Еще одна отметка в биографии - глава комитета экономики Мингорисполкома. Поэтому закономерно вновь вернется к экономическим вопросам. Медийная персона - врач Игорь Юркевич - расстался с должностью главы комитета по здравоохранению. Теперь его профиль - социальная сфера и идеология. А вот Андрей Жайлович займет прежнее кресло Александра Крепака, возглавит самый молодой район белорусской столицы - Московский. Все управленцы отлично знают город, выросли в Минске, в разное время работали на ключевых должностях. Очевидно, команда молодая, опытная и перспективная. Президент возлагает большие надежды. И ставит большие задачи.

Глава государства никогда не скрывал: подбор кандидатов - выбор долгий и непростой. Нужно учесть личные качества, профессиональные заслуги претендентов, выслушать рекомендации и оценки со стороны. Решение взвешенное и отнимает много времени. Казалось бы: задач пока всего три, но их важность сложно переоценить. Минск должен стать примером для всей страны. Должные результаты и сценарий управления – в то же время ориентир для руководителей в регионах.

Напутствие Президента: разумный и хозяйственный подход во всем. Безусловно, ждем инициатив. Толковых, но без реформ и потрясений. И главное - слышать людей. Помочь, поддержать, решить обычные жизненные вопросы. Но уже в соавторстве руководители и минчане должны верстать полезные инициативы для города.

Принципиальное требование Президента - по-новому посмотреть на работу ЖКХ. Как показывает статистика, во время прямых телефонных линий и приемов граждан именно эта сфера вызывает немало нареканий и вопросов со стороны населения. Среди поручений Главы государства - пересмотреть формирование тарифов на коммунальные услуги, увидеть реальную цену и процент затрат.

Белорусская столица - бренд. Как обеспечим от глобального (безопасности) до банального (лоска и движения общественного транспорта) - по нам будут судить гости из-за рубежа. Тысячи туристов, которые сейчас активно пользуются преимуществами 5-дневного тура без визовой отметки в паспорте. Не важно, пройдут ли они по центральным улицам Минска или остановятся в Московском районе города. От белорусской столицы должны остаться только самые лучшие впечатления.

Мэр столицы, его три новоиспеченных заместителя и помощник Президента по Минску Владимир Карпак - этой пятерке предстоит нелегкая командная работа. Экзамен совсем скоро. Конечно, первыми его принимают минчане. Их реакция - ориентир для Президента. Впрочем, заботясь о безопасности, экономике, качестве жизни, сначала укрепляем имидж внутри страны, а после на международной арене. Летом в Минске пройдет ежегодная сессия ОБСЕ. Более 700 высокопоставленных гостей, в том числе около 300 парламентариев. Понравится ли, что расскажут друзьям и знакомым по возвращении на родину. Качество рекламы за рубежом конвертируем в количество гостей, которые осенью приедут на праздник города - вместе с белорусами встретить 950-летие Минска.