Кадровые решения Президента

14 Марта 2017 21:00

Насыщенный вторник у Главы государства. Начнем с кадровых решений. В Беларуси новый министр труда и соцзащиты. На эту должность Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич. Ранее она занимала должность замминистра экономики. Выбор был долгим, учитывая приоритет - социально-ориентированную политику, к профильному ведомству - внимание пристальное. Перед новым министром задачи особой важности, непростые, но выполнимые - это и обеспечение высокого уровня занятости в стране, и создание эффективного рынка труда, повышение уровня доходов и совершенствование системы защиты уязвимых категорий граждан. Впереди ответственная работа и у нового помощника Президента - главного инспектора по Минску. Им назначен Владимир Карпяк. Особый акцент - на работу сферы ЖКХ, развитие в городе реального сектора экономики и создание новых рабочих мест. Глава государства дал согласие и на ряд других назначений. Все они молодые и перспективные управленцы, которым и создавать будущее нашей страны. Подробнее о кадровых решениях - Ольга Макей.

Этим утром во Дворце Независимости многолюдно. В специальном зале, где участники совещаний и встреч обычно дожидаются начала мероприятий, сегодня те, кто позже из кабинета Президента выйдет с новыми должностями. Будущие руководители - специалисты опытные, за плечами большой управленческий стаж, но несмотря на это, конечно, перед собеседованием заметно волнуются.

Кто займет пост главы Минтруда и соцзащиты, до этого дня было едва ли не самой обсуждаемой темой, если речь заходила о вакансиях в госаппарате. Кресло министра пустует полтора месяца, с тех пор как Валерия Малашко Глава государства назначил курировать белорусское здравоохранение.

Александр Лукашенко не раз повторял, что к подбору кандидатур относится очень серьезно и тщательно, рассматривая каждого соискателя и интересуясь мнением о нем коллег. Так и с этой, единственной вакантной должностью министра. Чтобы определиться, потребовалось время, ведь социальная сфера - одна из приоритетных в стране. Этому министерству - особое внимание, а на нового руководителя ведомства возлагают большие надежды.

Итак, с этого дня министр труда и соцзащиты - Ирина Костевич. За плечами - два высших образования: Институт народного хозяйства и Академия управления при Президенте. И карьера - от инженера-конструктора до заместителя министра экономики. На последней должности она проработала два года. До этого в качестве экономиста и начальника управления трудилась в белорусском Минстате, а позже занимала должность первого зампреда Национального статистического комитета. Из предыдущих публичных выступлений - участие в Неделе белорусского предпринимательства и Ассамблее деловых кругов. По сути, Ирина Костевич во многом была своеобразным проводником между государством и бизнесом. Всегда открыто общалась с прессой.

На новой должности она уже четко знает задачи: повышение уровня доходов населения, обеспечение занятости, совершенствование системы соцзащиты.

В кабинете Президента и еще одна публичная персона - Игорь Бузовский. До 2016 года он занимал пост замглавы Администрации Президента, с этого дня в должности руководителя отправится в администрацию Центрального района столицы. Назначен и помощник Президента - главный инспектор по Минску. Им стал Владимир Карпяк. До этого он возглавлял Минский завод шестерен. Первоочередных задач перед новым управленцем сразу несколько: наведение порядка в столице, улучшение работы системы ЖКХ и создание новых рабочих мест.

Владимир Карпяк, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по г. Минску: "Необходимы новые рабочие места, но и сохранить что есть в реальном секторе экономики. Необходимо заниматься переподготовкой кадров. Необходима рабочая сила более интеллектуальная".

Обновлен сегодня и дипкорпус. Послом в Кыргызстане теперь будет Андрей Страчко. Этот регион для специалиста хорошо знаком, ведь до этого момента в МИДе он возглавлял управление двусторонних отношений со странами СНГ.

Минск и Бишкек - партнеры традиционные. Сегодня в развитии двусторонних отношений - упор на кооперационные связи. В прошлом году в Кыргызстане открылась сборка белорусских тракторов, в планах - совместно собирать комбайны и выпускать горно-шахтное оборудование.

А вот белорусско-японские отношения теперь будет развивать Руслан Есин. Опытный дипломат работал генконсулом в польском Гданьске, в последнее время занимал должность заместителя директора департамента внешнеэкономической деятельности в МИД. Уже скоро Руслан Есин отправится в японский Токио в качестве посла. Там работы немало, предстоит укреплять линию тесных политических и бизнес-контактов, развивать связи с регионами страны. Словом, в приоритете - экономическая дипломатия. Кстати, японские специалисты уже рассматривают возможность открыть промышленный парк в Могилевской области.

Сразу несколько новых управленцев и в нефтеперерабатывающем комплексе. Уже экс-гендиректор Белорусской нефтяной компании Александр Демидов теперь возглавит "Нафтан". Этому крупнейшему предприятию предстоит решить финансовые проблемы и, главное, завершить модернизацию как можно быстрее. Предыдущий руководитель не справился. В итоге сроки не раз переносились. НПЗ сейчас реализует 7 инвестпроектов, которые позволят увеличить объем производства и углубить переработку нефти с 75 до 90%. Это поможет улучшить и экономические показатели предприятия. Для того чтобы наладить работу по-новому, буквально год. Стоит задача завершить модернизацию в 2018-м.

В этом деле Президент делает ставку на опытного Александра Демидова.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО "Нафтан": "Модернизация - это экономика, это возможность переработки нефти, причем первая из задач - приспособиться к переработке нефти, покупаемой по рыночной цене. Без модернизации невозможно. То, что на "Нафтане" есть костяк, есть коллектив, есть люди, которые могут сделать, я уверен. Мы с командой сделаем".

Новый руководитель и у еще одного нефтеперерабатывающего флагмана страны - Мозырского НПЗ. Отвечать за предприятие теперь будет Виталий Павлов, до этого он занимал пост заместителя председателя концерна "Белнефтехим". Завод в Мозыре тоже завершает модернизацию. Например, с вводом в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга глубину переработки нефти планируют увеличить до 90%.

А вот предприятие "Гомельтранснефть "Дружба" возглавит Олег Починок. До этого он занимал пост заместителя председателя Гомельского облисполкома. Сегодня закрылась и вакансия заместителя министра промышленности. Им стал Сергей Гунько, экс-директор предприятия "Витязь". Новый директор департамента по архивам и делопроизводству в Минюсте. На эту должность Глава государства согласовал Виктора Кураша.

На каждого, кто получил сегодня новую должность, Президент возлагает большие надежды. Ведь отбор на эти важные вакансии был из множества соискателей. Министерству труда и соцзащиты особое внимание, ведь социальная сфера - приоритет государства. Нефтяников нацеливают на скорейшее завершение модернизации, ведь каждый упущенный день - это упущенная прибыль. И, конечно, особые задачи у послов. Вместе с политической должна развиваться и экономическая дипломатия.